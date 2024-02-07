ЄС допомагатиме Україні й надаватиме все, що необхідно - Боррель

Європейський Союз буде допомагати Україні й надавати все, що необхідно. Про це заявив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час спільної пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою, передає кореспондент УНН.

"Ви знаєте, Дмитро, що ми будемо допомагати Україні не тільки стільки, скільки буде необхідно, а й надавати все, що необхідно. Тут питання не про час, тут питання про якість, кількість та швидкість підтримки, тому що вам потрібна підтримка зараз. Не тільки стільки цього потрібно, а максимально повно", - сказав Боррель.

Окрім того, Боррель зазначив, що потрібно більше працювати для того, щоб підвищити підтримку Формули миру Президента Зеленського, яка є єдиною слушною пропозицією.

"Це єдина серйозна пропозиція для миру…Глобальний саміт миру має відбутися до початку європейських виборів", - додав Боррель.

Доповнення

Боррель заявив, що Європейський Союз планує до кінця року передати українським військам 1 млн 145 тис. снарядів.