До кінця року ЄС передасть українським військам понад 1 млн снарядів – Боррель
Київ • УНН
За словами Жозепа Борреля, Верховного представника ЄС із закордонних справ, Європейський союз планує передати 1 145 000 снарядів українським військам до кінця 2022 року.
Європейський Союз планує до кінця року передати українським військам 1 млн 145 тис. снарядів. Про це повідомив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час спільної пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою, передає кореспондент УНН.
Ми погодилися створити умови для прискорення постачання боєприпасів та ракет. Це такий поточний прогрес, ми прискорюємося й до кінця року ми передамо українським військам 1 млн 145 тис. снарядів
Він зазначив, що динаміка зростає.
"Починаючи від березня й до кінця року ми маємо вийти на 631, але як я сказав у розмові з прем'єр-міністром, ви маєте розуміти, що постачання з одного боку складається з донацій (безкоштовно), а інша частина йде за рахунок експорту, за рахунок контрактів. Якщо додати результати по обом напрямкам, то виходить набагато більша цифра", - розповів Боррель.
Доповнення
Боррель заявляв, що оборонно-промисловий комплекс Європейського Союзу продовжує зростати та розвиватися. Його спроможність підвищилася на 40%.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Києві провів зустріч з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, сторони обговорили військову підтримку - Україна до кінця року отримає 1 млн боєприпасів.
Окрім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС здійснити три термінові кроки задля нарощування постачання артилерійських снарядів до України, які здатні відчутно збільшити кількість снарядів на фронті та вирівняти артилерійський баланс із росією.