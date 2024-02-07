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До конца года ЕС передаст украинским войскам более 1 млн снарядов - Боррель

До конца года ЕС передаст украинским войскам более 1 млн снарядов - Боррель

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 14:41  •  16404 просмотра

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По словам Жозепа Борреля, Верховного представителя ЕС по иностранным делам, Европейский союз планирует передать 1 145 000 снарядов украинским войскам до конца 2022 года.

Европейский Союз планирует до конца года передать украинским войскам 1 млн 145 тыс. снарядов. Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой, передает корреспондент УНН.

Мы согласились создать условия для ускорения поставок боеприпасов и ракет. Это такой текущий прогресс, мы ускоряемся и до конца года мы передадим украинским войскам 1 млн 145 тыс. снарядов

- - заявил Боррель.

Он отметил, что динамика растет.

"Начиная с марта и до конца года мы должны выйти на 631, но как я сказал в разговоре с премьер-министром, вы должны понимать, что поставки с одной стороны состоит из донаций (бесплатно), а другая часть идет за счет экспорта, за счет контрактов. Если добавить результаты по обоим направлениям, то получается гораздо большая цифра", - рассказал Боррель.

Дополнение

Боррель заявлял, что оборонно-промышленный комплекс Европейского Союза продолжает расти и развиваться. Его способность повысилась на 40%.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Киеве провел встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, стороны обсудили военную поддержку - Украина до конца года получит 1 млн боеприпасов.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС осуществить три срочных шага для наращивания поставок артиллерийских снарядов в Украину, которые способны ощутимо увеличить количество снарядов на фронте и выровнять артиллерийский баланс с Россией.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
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