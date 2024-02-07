До конца года ЕС передаст украинским войскам более 1 млн снарядов - Боррель
Киев • УНН
По словам Жозепа Борреля, Верховного представителя ЕС по иностранным делам, Европейский союз планирует передать 1 145 000 снарядов украинским войскам до конца 2022 года.
Европейский Союз планирует до конца года передать украинским войскам 1 млн 145 тыс. снарядов. Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой, передает корреспондент УНН.
Мы согласились создать условия для ускорения поставок боеприпасов и ракет. Это такой текущий прогресс, мы ускоряемся и до конца года мы передадим украинским войскам 1 млн 145 тыс. снарядов
Он отметил, что динамика растет.
"Начиная с марта и до конца года мы должны выйти на 631, но как я сказал в разговоре с премьер-министром, вы должны понимать, что поставки с одной стороны состоит из донаций (бесплатно), а другая часть идет за счет экспорта, за счет контрактов. Если добавить результаты по обоим направлениям, то получается гораздо большая цифра", - рассказал Боррель.
Дополнение
Боррель заявлял, что оборонно-промышленный комплекс Европейского Союза продолжает расти и развиваться. Его способность повысилась на 40%.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Киеве провел встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, стороны обсудили военную поддержку - Украина до конца года получит 1 млн боеприпасов.
Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС осуществить три срочных шага для наращивания поставок артиллерийских снарядов в Украину, которые способны ощутимо увеличить количество снарядов на фронте и выровнять артиллерийский баланс с Россией.
До конца года ЕС передаст украинским войскам более 1 млн снарядов - Боррель
По словам Жозепа Борреля, Верховного представителя ЕС по иностранным делам, Европейский союз планирует передать 1 145 000 снарядов украинским войскам до конца 2022 года.
Инспекторы МАГАТЭ провели проверку в Институте ядерных исследований НАН Украины
Представители МАГАТЭ провели инспекцию в Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины, чтобы убедиться в отсутствии незадекларированной ядерной деятельности и отобрали пробы окружающей среды.
Обсудили охрану границы с непризнанным Приднестровьем: Клименко встретился с министром МВД Молдовы
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился со своим молдавским коллегой Адрианом Эфросом, чтобы обсудить вопросы нелегальной миграции, организованной преступности и безопасности границ, особенно вдоль границы с Приднестровьем.
Гендиректор МАГАТЭ провел оценку по уровню персонала и защите во время четвертого визита на Запорожскую АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил свой четвертый визит на Запорожскую АЭС, где он оценил соблюдение принципов безопасности МАГАТЭ, а также состояние систем энергоснабжения, охлаждения и уровень персонала на станции.
Кулеба о 13-м пакете санкций ЕС против рф: работаем над тем, чтобы он был содержательным
Украина подталкивает ЕС к усилению санкций против россии путем запрета товаров, которые используются в производстве ракет и беспилотников, чтобы ограничить военный потенциал россии.
Чиновников рф и Ирана не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за отсутствия "серьезного интереса к диалогу"
Российские и иранские официальные лица не были приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности, поскольку председатель заявил, что они не открыты к содержательному диалогу.
Кулеба призвал ЕС к трем шагам для наращивания поставок снарядов в Украину
Министр иностранных дел ЕС призвал сделать три неотложных шага для увеличения поставок артиллерийских снарядов в Украину: долгосрочные контракты с оборонными компаниями, устранение регуляторных барьеров и переговоры по поставкам из третьих стран.
В Испании продолжаются фермерские протесты: аграрии блокируют дороги и порты
Фермеры в Испании заблокировали основные дороги и портовые терминалы тракторами и горящими шинами в знак протеста против экологических норм ЕС, которые снижают их конкурентоспособность на аграрном рынке.
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
Следственный судья пришел к выводу, что следствие не предоставило никаких доказательств сговора между должностными лицами и директором "Львовского арсенала" с целью хищения государственных средств по оборонному контракту.
Более 70% избирателей проголосовали на досрочных выборах президента Азербайджана
Явка избирателей на досрочных президентских выборах в Азербайджане достигла 70,85% к 17:00, к тому времени было подано 4,59 миллиона бюллетеней.