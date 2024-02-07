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Кулеба закликав ЄС до трьох кроків для нарощування постачання снарядів до України

Кулеба закликав ЄС до трьох кроків для нарощування постачання снарядів до України

Київ • УНН

 • 21600 перегляди

Міністр закордонних справ ЄС закликав зробити три невідкладні кроки для збільшення поставок артилерійських снарядів в Україну: довгострокові контракти з оборонними компаніями, усунення регуляторних бар'єрів та переговори щодо поставок з третіх країн.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС здійснити три термінові кроки задля нарощування постачання артилерійських снарядів до України, які здатні відчутно збільшити кількість снарядів на фронті та вирівняти артилерійський баланс із росією.

Про це міністр заявив під час спільної пресконференції у Києві із високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, передає УНН.  

Я хочу наголосити на трьох термінових кроках, яких ми очікуємо від ЄС для збільшення обсягів постачання артилерійських снарядів до України для потреб фронту, для потреб наших солдатів. По-перше, закликаємо уряди країн ЄС підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями для того, щоб сприяти нарощуванню виробничих потужностей цими компаніями

- розповів Кулеба.

Кулеба зазначив, що ці компанії інвестують гроші у збільшення виробництва, що суттєво пришвидшить постачання снарядів в Україну.  

Другий крок – потрібно усунути всіх регуляторні бар'єри для взаємодії оборонних компаній Європи між собою і європейських та українських компаній для того, щоб не було жодних адміністративних перешкод для нарощування виробництва

- сказав Кулеба.

Третім кроком він вважає потребу стимулювати переговори європейських компаній та урядів із третіми країнами, щоб реструктурувати та переорієнтувати наявні контракти щодо постачання снарядів з цих країн до України, а також нарощувати імпорт боєприпасів з третіх країн до Європи.

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Якщо діяти комплексно за всіма трьома напрямами, то збільшення кількості артилерійських снарядів на фронті стане відчутним. Все це в зоні досяжності. На зустрічах високого представника в Києві, зі мною, в Уряді, з Президентом України, тема нарощування постачання снарядів є однією з ключових

- зазначив міністр.

Кулеба висловив переконання, що домовитися і перенаправити снаряди з третіх країн до України цілком можливо. Він висловив вдячність Жозепу Боррелю, який почав вголос говорити про таку можливість.

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 Треба вступити в переговори з тими країнами, які законтрактували снаряди в Європі, і сказати їм:

Вибачте, у нас тут в Європі найбільша війна з часів Другої світової війни, нам потрібні ці снаряди, щоб захистити Європу

- заявив він.

Кулеба зазначив, що у  світі все ще багато артилерійських снарядів. І треба потроїти зусилля для того, щоб зі складів третіх країн привозити снаряди до Європи.

Бо ми сьогодні говоримо саме про захист Європи, і потрібні екстраординарні заходи. Чи можемо ми вирівняти артилерійський баланс з Росією? Однозначно можемо. Якщо будуть докладені комплексні зусилля

- заявив Кулеба.  
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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