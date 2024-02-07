Кулеба призвал ЕС к трем шагам для наращивания поставок снарядов в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС осуществить три срочных шага для наращивания поставок артиллерийских снарядов в Украину, которые способны ощутимо увеличить количество снарядов на фронте и выровнять артиллерийский баланс с Россией.

Об этом министр заявил во время совместной пресс-конференции в Киеве с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, передает УНН.

Я хочу подчеркнуть три срочных шага, которых мы ожидаем от ЕС для увеличения объемов поставок артиллерийских снарядов в Украину для нужд фронта, для нужд наших солдат. Во-первых, призываем правительства стран ЕС подписывать долгосрочные контракты с оборонными компаниями для того, чтобы способствовать наращиванию производственных мощностей этими компаниями - рассказал Кулеба.

Кулеба отметил, что эти компании инвестируют деньги в увеличение производства, что существенно ускорит поставки снарядов в Украину.

Второй шаг - нужно устранить все регуляторные барьеры для взаимодействия оборонных компаний Европы между собой и европейских и украинских компаний для того, чтобы не было никаких административных препятствий для наращивания производства - сказал Кулеба.

Третьим шагом он считает необходимость стимулировать переговоры европейских компаний и правительств с третьими странами, чтобы реструктурировать и переориентировать имеющиеся контракты по поставкам снарядов из этих стран в Украину, а также наращивать импорт боеприпасов из третьих стран в Европу.

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Если действовать комплексно по всем трем направлениям, то увеличение количества артиллерийских снарядов на фронте станет ощутимым. Все это в зоне досягаемости. На встречах высокого представителя в Киеве, со мной, в Правительстве, с Президентом Украины, тема наращивания поставок снарядов является одной из ключевых - отметил министр.

Кулеба выразил убеждение, что договориться и перенаправить снаряды из третьих стран в Украину вполне возможно. Он выразил благодарность Жозепу Боррелю, который начал вслух говорить о такой возможности.

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Надо вступить в переговоры с теми странами, которые законтрактовали снаряды в Европе, и сказать им:

Извините, у нас здесь в Европе самая большая война со времен Второй мировой войны, нам нужны эти снаряды, чтобы защитить Европу - заявил он.

Кулеба отметил, что в мире все еще много артиллерийских снарядов. И надо утроить усилия для того, чтобы со складов третьих стран привозить снаряды в Европу.