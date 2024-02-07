Кулеба призвал ЕС к трем шагам для наращивания поставок снарядов в Украину
Министр иностранных дел ЕС призвал сделать три неотложных шага для увеличения поставок артиллерийских снарядов в Украину: долгосрочные контракты с оборонными компаниями, устранение регуляторных барьеров и переговоры по поставкам из третьих стран.
В Испании продолжаются фермерские протесты: аграрии блокируют дороги и порты
Фермеры в Испании заблокировали основные дороги и портовые терминалы тракторами и горящими шинами в знак протеста против экологических норм ЕС, которые снижают их конкурентоспособность на аграрном рынке.
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
Следственный судья пришел к выводу, что следствие не предоставило никаких доказательств сговора между должностными лицами и директором "Львовского арсенала" с целью хищения государственных средств по оборонному контракту.
Более 70% избирателей проголосовали на досрочных выборах президента Азербайджана
Явка избирателей на досрочных президентских выборах в Азербайджане достигла 70,85% к 17:00, к тому времени было подано 4,59 миллиона бюллетеней.
Интервью путина скандальному американскому журналисту может выйти уже завтра
путин дал первое с начала полномасштабного вторжения интервью западному журналисту, выбрав для него конспиролога и сторонника Трампа, бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.
В российском белгороде сообщают о прилете по заводу -росСМИ
В Белгороде сообщили о пожаре на промышленном объекте во время воздушной тревоги после того, как снаряд попал в котельную и цех металлоконструкций.
Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал к большей ответственности Европы
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности призывает к большей ответственности Европы в вопросах безопасности и сотрудничества.
В Харькове обрисовали советские постаменты вблизи дома "Слово"
Неизвестные обрисовали и облили красной краской восемь советских постаментов молодогвардейцев в Харькове возле дома "Слово".
Столкнулось около 30 авто, есть жертва: в рф произошло масштабное ДТП
По сообщениям, в результате крупного столкновения 30 автомобилей на трассе М-4 "Дон" в россии во время плохих погодных условий один человек погиб и трое получили ранения.
Состоятельность ОПК ЕС повысилась на 40% - Боррель
По словам Жозепа Борреля, потенциал оборонной промышленности ЕС увеличился на 40%, и до конца года она рассчитывает иметь 1 миллион 155 тысяч единиц боеприпасов.