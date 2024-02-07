Состоятельность ОПК ЕС повысилась на 40% - Боррель

Оборонно-промышленный комплекс Европейского Союза продолжает расти и развиваться. Его способность повысилась на 40%. ЕС рассчитывает до конца этого года на 1 млн 155 тыс. боеприпасов. Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель во время совместного брифинга с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве, передает корреспондент УНН.

Продолжает расти и развиваться оборонно-промышленный комплекс ЕС и уже можно отметить, что его способность повысилась на 40%. Я также могу дать достаточно конкретную цифру, касающуюся боеприпасов - до конца этого года мы рассчитываем на 1 млн 155 тыс. Такая конкретная цифра - сказал Боррель.

Кроме того, он отметил, что общая сумма помощи Украине со стороны ЕС достигает 88 млрд евро, из них 28 млрд евро - это помощь, которая поступала в виде военной поддержки для Украины.

"Я хочу отметить, что мы действительно продолжаем работать, я в частности продолжаю работать над Фондом специальной поддержки, который будет продолжать предоставление военной помощи Украине", - рассказал Боррель. То есть по его словам, кроме 28 млрд евро, которые уже были потрачены на военную помощь, будет безусловно продолжение этой работы", - заявил Боррель.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Киеве провел встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, стороны обсудили конфискацию российских активов, санкции, евроинтеграцию и военную поддержку - Украина до конца года получит 1 млн боеприпасов.

Politico сообщало, что в странах Евросоюза производится недостаточно снарядов для поставок Украине, поэтому Чехия призвала партнеров начать делать закупки за пределами ЕС.