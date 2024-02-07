Состоятельность ОПК ЕС повысилась на 40% - Боррель
По словам Жозепа Борреля, потенциал оборонной промышленности ЕС увеличился на 40%, и до конца года она рассчитывает иметь 1 миллион 155 тысяч единиц боеприпасов.
Удар по Харькову сегодня наносился также и ракетами производства КНДР - полиция Харьковщины
Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, были предварительно идентифицированы как баллистические ракеты KN-23 северокорейского производства на основе металлических фрагментов, собранных экспертами-взрывотехниками.
Сенату США собираются предложить голосование за план Б: финансирование Украины без безопасности границ - СМИ
Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер планирует представить законопроект, предусматривающий финансирование Украины, Израиля и других приоритетов без включения двухпартийного соглашения о безопасности границ.
Тейлор Свифт угрожает подать в суд на студента, который следил за самолетом американской звезды
Тейлор Свифт угрожает судебным иском студенту, который отслеживал полеты ее частного самолета в социальных сетях.
В Грузии воздушный шар столкнулся с линией электропередач: погибли три человека
Воздушный шар столкнулся с линией электропередач вблизи села Асурети в Грузии, в результате чего погибли все три человека, которые были на борту.
Рада приняла в первом чтении законопроект, который позволит достроить Музей Голодомора за счет Канады
Украинский парламент принял в первом чтении законопроект, который является предпосылкой предоставления Канадой более 420 миллионов долларов на завершение строительства Национального музея Голодомора.
"Украина должна победить" - Помпео объяснил рекордные инвестиции VEON и Киевстар в восстановление государства
VEON и "Киевстар" объявили об инвестициях в размере 600 миллионов долларов США в течение 2024-2026 годов для восстановления экономики Украины в рамках своей постоянной кампании по привлечению международного бизнеса.
Не чаевые, а "Боевые": в monobank появилась функция для доната на ВСУ при оплате счета в кафе и ресторанах
В банковском приложении Monobank появилась новая функция "Боевые", которая позволяет пользователям делать пожертвования в пользу Вооруженных сил Украины при оплате счетов в кафе и ресторанах.
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 пролетели вблизи Аляски
Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителей СУ-30СМ пролетели вблизи Аляски.
Отчета главы СБУ по делу прослушивания Bihus в ближайшее время не будет - нардеп
Рада проголосовала за вызов главы СБУ для обсуждения прослушивания журналистов, но не услышит его в ближайшее время, пока согласительный совет не определится с датой.