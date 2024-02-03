Politico: Чехія закликала союзників закуповувати снаряди для України за межами країн ЄС

У країнах Євросоюзу виробляється недостатньо снарядів для постачання Україні, тому Чехія закликала партнерів почати робити закупівлі за межами ЄС. Про це пише Politico, передає УНН.

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За інформацією, союзники Києва обіцяли забезпечити ЗСУ 1 млн боєприпасів до березня 2024 року. Однак в умовах дефіциту у ЄС визнають, що навесні Україна отримає лише 524 тис. снарядів, а 1,1 млн буде передане аж до кінця року.

Коли на початку 2023 року ЄС уточнював свої зобов’язання з військової допомоги, Франція, лідер оборонної промисловості блоку, наполягала на тому, щоб субсидії були зосереджені лише на місцевому виробництві, а не прямували за кордон.

Водночас пише видання, заклик офіційної Праги підвищує ймовірність того, що Європа натомість звернеться до збройних компаній Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки.

До березня ЄС передасть Україні 52% з обіцяного мільйона снарядів