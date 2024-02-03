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Politico: Чехия призвала союзников закупать снаряды для Украины за пределами стран ЕС

Politico: Чехия призвала союзников закупать снаряды для Украины за пределами стран ЕС

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 00:09  •  2041 просмотра

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Чешская Республика призвала союзников закупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС из-за низкого уровня производства снарядов в Европе, чтобы удовлетворить потребности Украины.

В странах Евросоюза производится недостаточно снарядов для поставки Украине, поэтому Чехия призвала партнеров начать делать закупки за пределами ЕС. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

По информации, союзники Киева обещали обеспечить ВСУ 1 млн боеприпасов до марта 2024 года. Однако в условиях дефицита в ЕС признают, что весной Украина получит лишь 524 тыс. снарядов, а 1,1 млн будет передано вплоть до конца года.

Когда в начале 2023 года ЕС уточнял свои обязательства по военной помощи, Франция, лидер оборонной промышленности блока, настаивала на том, чтобы субсидии были сосредоточены только на местном производстве, а не направлялись за границу.

В то же время пишет издание, призыв официальной Праги повышает вероятность того, что Европа взамен обратится к вооруженным компаниям Южной Кореи, Турции и Южной Африки.

До марта ЕС передаст Украине 52% из обещанного миллиона снарядов02 февраль 2024, 23:28 • 5997 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Politico: Чехія закликала союзників закуповувати снаряди для України за межами країн ЄС
Politico: Czech Republic urges allies to buy shells for Ukraine outside the EU
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Politico: Чехия призвала союзников закупать снаряды для Украины за пределами стран ЕС

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