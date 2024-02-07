Спроможність ОПК ЄС підвищилася на 40% - Боррель
Київ • УНН
За словами Жозепа Борреля, потенціал оборонної промисловості ЄС збільшився на 40%, і до кінця року вона розраховує мати 1 мільйон 155 тисяч одиниць боєприпасів.
Оборонно-промисловий комплекс Європейського Союзу продовжує зростати та розвиватися. Його спроможність підвищилася на 40%. ЄС розраховує до кінця цього року на 1 млн 155 тис. боєприпасів. Про це повідомив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем в Києві, передає кореспондент УНН.
Продовжує зростати та розвиватися оборонно-промисловий комплекс ЄС й вже можна зазначити, що його спроможність підвищилася на 40%. Я також можу дати достатньо конкретну цифру, що стосується боєприпасів – до кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис. Така конкретна цифра
Окрім того, він зазначив, що загальна сума допомоги Україні з боку ЄС сягає 88 млрд євро, з них 28 млрд євро – це допомога, яка надходила у вигляді військової підтримки для України.
"Я хочу зазначити, що ми дійсно продовжуємо працювати, я зокрема продовжую працювати над Фондом спеціальної підтримки, який буде продовжувати надання військової допомоги Україні", - розповів Боррель. Тобто за його словами, окрім 28 млрд євро, які вже були витрачені на військову допомогу, буде безумовно продовження цієї роботи", - заявив Боррель.
Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Києві провів зустріч з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, сторони обговорили конфіскацію російських активів, санкції, євроінтеграцію та військову підтримку - Україна до кінця року отримає 1 млн боєприпасів.
Politico повідомляло, що у країнах Євросоюзу виробляється недостатньо снарядів для постачання Україні, тому Чехія закликала партнерів почати робити закупівлі за межами ЄС.