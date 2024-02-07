ЕС будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо - Боррель

Европейский Союз будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой, передает корреспондент УНН.

"Вы знаете, Дмитрий, что мы будем помогать Украине не только столько, сколько будет необходимо, но и предоставлять все, что необходимо. Здесь вопрос не о времени, здесь вопрос о качестве, количестве и скорости поддержки, потому что вам нужна поддержка сейчас. Не только столько этого нужно, а максимально полно", - сказал Боррель.

Кроме того, Боррель отметил, что нужно больше работать для того, чтобы повысить поддержку Формулы мира Президента Зеленского, которая является единственным дельным предложением.

"Это единственное серьезное предложение для мира...Глобальный саммит мира должен состояться до начала европейских выборов", - добавил Боррель.

Дополнение

Боррель заявил, что Европейский Союз планирует до конца года передать украинским войскам 1 млн 145 тыс. снарядов.