ЕС будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо - Боррель

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  29798 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  72284 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  136380 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  192407 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  215210 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  211104 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  240997 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  249049 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  205705 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  188981 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ЕС будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо - Боррель

ЕС будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо - Боррель

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 14:54  •  15461 просмотра

Read in English

Высокий представитель ЕС заявил, что ЕС предоставит Украине всю необходимую поддержку как можно быстрее, в том числе более 1 миллиона боеприпасов до конца года.

Европейский Союз будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с главой МИД Дмитрием Кулебой, передает корреспондент УНН.

"Вы знаете, Дмитрий, что мы будем помогать Украине не только столько, сколько будет необходимо, но и предоставлять все, что необходимо. Здесь вопрос не о времени, здесь вопрос о качестве, количестве и скорости поддержки, потому что вам нужна поддержка сейчас. Не только столько этого нужно, а максимально полно", - сказал Боррель.

Кроме того, Боррель отметил, что нужно больше работать для того, чтобы повысить поддержку Формулы мира Президента Зеленского, которая является единственным дельным предложением.

"Это единственное серьезное предложение для мира...Глобальный саммит мира должен состояться до начала европейских выборов", - добавил Боррель.

Дополнение

Боррель заявил, что Европейский Союз планирует до конца года передать украинским войскам 1 млн 145 тыс. снарядов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
khosep-borrelЖозеп Боррель
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
ЄС допомагатиме Україні й надаватиме все, що необхідно - Боррель
Borrell: EU will help Ukraine and provide everything it needs
Новости по теме

ЕС будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо - Боррель

Высокий представитель ЕС заявил, что ЕС предоставит Украине всю необходимую поддержку как можно быстрее, в том числе более 1 миллиона боеприпасов до конца года.

Война •   •  15461 просмотра
ЕС будет помогать Украине и предоставлять все, что необходимо - Боррель

В Италии продолжаются фермерские протесты: аграрии требуют ужесточения регулирования импорта

Итальянские фермеры протестуют в Риме с тракторами, требуя ужесточения регулирования импорта. Аграрии указывают, что за прошлый год их прибыль упала на 70% из-за роста стоимости технических средств и расходов, связанных с машинами.

Общество •   •  18308 просмотра
В Италии продолжаются фермерские протесты: аграрии требуют ужесточения регулирования импорта

До конца года ЕС передаст украинским войскам более 1 млн снарядов - Боррель

По словам Жозепа Борреля, Верховного представителя ЕС по иностранным делам, Европейский союз планирует передать 1 145 000 снарядов украинским войскам до конца 2022 года.

Война •   •  16502 просмотра
До конца года ЕС передаст украинским войскам более 1 млн снарядов - Боррель

Инспекторы МАГАТЭ провели проверку в Институте ядерных исследований НАН Украины

Представители МАГАТЭ провели инспекцию в Институте ядерных исследований Национальной академии наук Украины, чтобы убедиться в отсутствии незадекларированной ядерной деятельности и отобрали пробы окружающей среды.

Общество •   •  12122 просмотра
Инспекторы МАГАТЭ провели проверку в Институте ядерных исследований НАН Украины

Обсудили охрану границы с непризнанным Приднестровьем: Клименко встретился с министром МВД Молдовы

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился со своим молдавским коллегой Адрианом Эфросом, чтобы обсудить вопросы нелегальной миграции, организованной преступности и безопасности границ, особенно вдоль границы с Приднестровьем.

Политика •   •  11747 просмотра
Обсудили охрану границы с непризнанным Приднестровьем: Клименко встретился с министром МВД Молдовы

Гендиректор МАГАТЭ провел оценку по уровню персонала и защите во время четвертого визита на Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил свой четвертый визит на Запорожскую АЭС, где он оценил соблюдение принципов безопасности МАГАТЭ, а также состояние систем энергоснабжения, охлаждения и уровень персонала на станции.

Война •   •  13232 просмотра
Гендиректор МАГАТЭ провел оценку по уровню персонала и защите во время четвертого визита на Запорожскую АЭС

Кулеба о 13-м пакете санкций ЕС против рф: работаем над тем, чтобы он был содержательным

Украина подталкивает ЕС к усилению санкций против россии путем запрета товаров, которые используются в производстве ракет и беспилотников, чтобы ограничить военный потенциал россии.

Война •   •  14457 просмотра
Кулеба о 13-м пакете санкций ЕС против рф: работаем над тем, чтобы он был содержательным

Чиновников рф и Ирана не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за отсутствия "серьезного интереса к диалогу"

Российские и иранские официальные лица не были приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности, поскольку председатель заявил, что они не открыты к содержательному диалогу.

Политика •   •  12212 просмотра
Чиновников рф и Ирана не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за отсутствия "серьезного интереса к диалогу"

Кулеба призвал ЕС к трем шагам для наращивания поставок снарядов в Украину

Министр иностранных дел ЕС призвал сделать три неотложных шага для увеличения поставок артиллерийских снарядов в Украину: долгосрочные контракты с оборонными компаниями, устранение регуляторных барьеров и переговоры по поставкам из третьих стран.

Война •   •  13098 просмотра
Кулеба призвал ЕС к трем шагам для наращивания поставок снарядов в Украину

В Испании продолжаются фермерские протесты: аграрии блокируют дороги и порты

Фермеры в Испании заблокировали основные дороги и портовые терминалы тракторами и горящими шинами в знак протеста против экологических норм ЕС, которые снижают их конкурентоспособность на аграрном рынке.

Новости Мира •   •  10962 просмотра
В Испании продолжаются фермерские протесты: аграрии блокируют дороги и порты