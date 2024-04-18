"Не вопрос месяцев - вопрос дней и недель": глава Евросовета очертил сроки после решения лидеров ЕС о необходимости усиления ПВО Украины и ускорения военной помощи

Европейский совет отметил необходимость срочно обеспечить противовоздушную оборону Украины и призвал ускорить и интенсифицировать предоставление всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты. Председатель Евросовета Шарль Мишель, говоря о сроках, отметил, что "это не вопрос месяцев, это вопрос дней и недель", пишет УНН.

Это не вопрос месяцев, это вопрос дней и недель. Очень важно, чтобы мы выполнили наши обещания. И я могу вас заверить, что все... делают все возможное, чтобы ускорить, сделать больше. За очень короткий промежуток времени мы увеличили свои оборонные возможности с точки зрения производства и производственных мощностей. Но этого не достаточно. Нам нужно делать больше, а также, если это возможно, больше использовать запасы, которые есть, особенно в сфере систем ПВО - сказал Мишель после заседания лидеров ЕС в ответ на вопрос о сроках лучшей поддержки украинской противовоздушной обороны и тому подобное.

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В своих выводах по итогам первого дня заседания Европейский совет решительно осудил "продолжающиеся воздушные и ракетные атаки России против гражданского населения и гражданской и критической инфраструктуры Украины, включая недавние усиленные атаки на энергетический сектор". "Европейский Союз и его государства-члены активизируют предоставление гуманитарной помощи и помощи в сфере гражданской защиты, включая такое оборудование, как генераторы и силовые трансформаторы", - отметили лидеры ЕС.

Европейский совет подчеркивает необходимость срочно обеспечить противовоздушную оборону Украины и ускорить и интенсифицировать доставку всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские боеприпасы и ракеты - говорится в выводах Евросовета, обнародованных 18 апреля.

В выводах Совет ЕС, в частности на его предстоящем заседании, и государства-члены призывают "обеспечить необходимые дальнейшие действия".

"Европейский совет приветствует прогресс относительно предложений по направлению чрезвычайных поступлений от обездвиженных активов России в пользу Украины и призывает к их быстрому принятию", - добавили лидеры ЕС.

"Военная поддержка будет предоставляться с полным уважением к политике безопасности и обороны определенных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов", - отмечается при этом в выводах.

После заседания председатель Евросовета указал на "чрезвычайно важные два момента".

"Во-первых: нам не нужно столько слов, нам нужно - им нужно - больше военного оборудования. У нас была очень хорошая дискуссия. Мы понимали, что страны-члены, особенно те, которые имеют потенциал или возможности, они понимают, что очень важно обеспечить больше систем противовоздушной обороны, больше боеприпасов", - сказал Мишель.

Вторым важным вопросом относительно Украины, по его словам, была украинская "формула мира", особенно накануне мирной конференции, которая должна состояться в Швейцарии в июне этого года.

"Это хорошо, и мы хотим сотрудничать с международным сообществом, со всеми странами мира, особенно с Глобального Юга, чтобы скоординировать точки зрения... Мы не недооцениваем вызовы на местах для украинцев и мы знаем, что имеем ответственность действовать", - подчеркнул председатель Евросовета.

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