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Зеленский выступил в Евросовете и призвал к решительности в укреплении общей безопасности
Президент Зеленский призвал европейских партнеров увеличить производство и поставки оружия в Украину для усиления ее защиты от российской агрессии, подчеркнув необходимость решимости и финансовой поддержки для обороны, восстановления и социальной стабильности Украины.
Обнаружена новая группа иранских беспилотников, которые направляются в Николаев
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении новой группы беспилотников Shahed иранского производства из Запорожской области в направлении Николаева.
Зеленский поблагодарил ВСУ за "правильный удар по оккупанту в Джанкое"
Президент Зеленский поблагодарил украинских военных за успешную операцию по уничтожению российской техники и боевой инфраструктуры на аэродроме Джанкой в оккупированном Крыму.
За день рф 11 раз обстреляла Сумскую область: зафиксировано 39 взрывов
россияне 11 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 39 взрывов во многих населенных пунктах.
В воронеже пожар вблизи местной нефтебазы - росСМИ
После того как украинский беспилотник был сбит и врезался в промышленное здание, рядом с нефтебазой в Воронеже вспыхнул пожар.
Шмыгаль поблагодарил Конгресс США за военную помощь и отметил важность двухпартийной поддержки
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Конгресс США, особенно лидера демократов Хакима Джеффриса, за решающую двухпартийную поддержку и вклад в укрепление Украины путем предоставления 22,9 млрд долларов финансовой помощи и более 45 млрд долларов военной помощи.
Почему мужчины за границей должны обновить данные в консульствах? В Раде дали разъяснения
Украинские мужчины в возрасте 18-60 лет, находящиеся за рубежом, должны обновить свои военно-учетные данные в консульствах в течение 60 дней, чтобы работники Территориального центра комплектования понимали, кто находится за рубежом и не тратили время на оформление повесток в Украине.
Воздушные Силы предупреждают о группах вражеских БпЛА, направляющихся в несколько регионов
По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было замечено несколько групп беспилотников Shahed иранского производства, которые направляются в разные регионы Украины.
В российском воронеже слышали взрывы
Жители российского воронежа сообщили о нескольких взрывах, хотя официальных подробностей пока нет.
Отозвать закон "об иноагентах" в течение часа: протестующие в Тбилиси выдвинули властям ультиматум
Протестующие в Тбилиси выдвинули ультиматум с требованием отозвать противоречивый закон об "иностранных агентах" в течение часа.