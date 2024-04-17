Зеленский выступил в Евросовете и призвал к решительности в укреплении общей безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Европейского совета, и рассказал партнерам что конкретно Украине сейчас нужно для борьбы с российским агрессором. Деталями своего выступления перед европейцами глава государства поделился в вечернем видеообращении к украинцам, передает УНН.

Конечно, ПВО и фронт - это ключевой приоритет. Сейчас такое время, которое надо всем в Европе, в свободном мире использовать ради укрепления - ради большего производства оружия, ради больших поставок оружия, в общем ради решительности. На решительности держится нормальная жизнь мира, и Европа точно может не проиграть это время - ради нашей общей безопасности. - отметил Зеленский.

Детали

Украинский Президент поблагодарил лидеров Европы за неизменное внимание к Украине, и поддержку. Зеленский также добавил, что перед заседанием Евросовета успел обратиться с речью к участникам встречи Всемирного банка. Он акцентировал внимание министров финансов стран-партнеров и руководителей ведущих финансовых институтов на вопросе вывожу средств замороженных российских активов, которые могут сыграть выдающуюся роль в защите Украины от российского же террора.