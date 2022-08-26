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Не надо никуда бежать: в Минздраве заявили, что закупили достаточно препарата для защиты украинцев на случай аварии на ЗАЭС

Киев • УНН

 • 422167 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Государство закупило в достаточном количестве препараты, позволяющие защитить щитовидную железу на случай возможной аварии на Запорожской АЭС. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона и добавил, что не нужно скупать йодсодержащие препараты, передает УНН.

Не надо никуда бежать: в Минздраве заявили, что закупили достаточно препарата для защиты украинцев на случай аварии на ЗАЭС

Цитата

«Нет, вообще не нужно никуда бежать. Смотрите вопрос в том, что государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят нам защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал негативного влияния, и они будут выданы тогда, когда нужно. Все учреждения здравоохранения в потенциальной зоне воздействия обеспечены этим препаратом и на областных складах есть большое количество препарата для того, чтобы его вовремя доставить туда, куда потребуется, например, если произойдет какая-то авария, в зависимости куда распространится радиоактивная пыль, чтобы защитить украинцев», – рассказал Ляшко.

Детали

Он отметил, что скупать йодсодержащие препараты не нужно, поскольку есть препарат, закупленный именно в той дозировке, в которой рекомендуют ученые.

«Там будет достаточно одной таблетки на первом этапе, чтобы защититься. И сейчас, если оно не раздается людям, исключительно по той причине, что нет необходимости употреблять этот препарат, чтобы он не был потерян или люди из испуга не выпили его с профилактической целью, потому что лекарства - это не конфеты, их нужно употреблять тогда, когда нужно и когда назначает врач», - сказал Ляшко.

Дополнение

Ранее Минздрав сообщал, что принимать йодид калия для «профилактики» без нужды – недопустимо. Это может повредить здоровью. Йодная профилактика осуществляется однократно и только когда на это указание от органов власти. То есть употребление йода сейчас не имеет никакого смысла.

В Энергоатоме заявили, что завоз в оккупированный Мелитополь 10 химических лабораторий – это очередное подтверждение готовности рф совершить акт ядерного терроризма, спровоцировав на захваченной Запорожской АЭС аварию с выбросом радиации.

25 августа действия российских оккупантов привели к полному отключению Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции.

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