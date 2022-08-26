Не треба нікуди бігти: у МОЗ заявили, що закупили достатньо препарату для захисту українців на випадок аварії на ЗАЕС

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«Ні, взагалі не треба нікуди бігти. Дивіться, питання в тому, що держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитовидну залозу, щоб радіаційний йод не мав негативного впливу, і вони будуть видані тоді, коли потрібно. Всі заклади охорони здоров'я в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом і на обласних складах є велика кількість препарату для того, щоб його вчасно доставити туди, куди буде потрібно, наприклад, якщо відбудеться якась аварія, в залежності куди пошириться радіоактивний пил, щоб захистити українців», - розповів Ляшко.

Деталі

Він зазначив, що скуповувати йодовмісні препарати не потрібно, оскільки є препарат, закуплений саме в тому дозуванні, в якому рекомендують вчені.

«Там буде достатньо однієї пігулки на першому етапі для того, щоб захиститись. І наразі, якщо воно не роздається людям, виключно з тої причини, що немає наразі необхідності вживати цей препарат, щоб він не був загублений або люди з переляку не випили його з профілактичною метою, бо ліки - це не цукерки, їх треба вживати тоді, коли потрібно і коли призначає лікар», - сказав Ляшко.

Доповнення

Раніше МОЗ повідомляло, що приймати йодид калію для «профілактики» без потреби – недопустимо. Це може зашкодити здоров’ю. Йодна профілактика здійснюється одноразово і лише коли на це є вказівка від органів влади. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу.

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