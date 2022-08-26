Завезення до Мелітополя хімічних лабораторій: в Енергоатомі заявили, що росіяни готують чергові провокації на ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. В Енергоатомі заявили, що завезення до окупованого Мелітополя 10 хімічних лабораторій - це чергове підтвердження готовності рф вчинити акт ядерного тероризму, спровокувавши на захопленій Запорізькій АЕС аварію з викидом радіації, передає УНН.
Як раніше повідомлялося, до Мелітополя вони завезли 10 хімічних лабораторій. За допомогою цих лабораторій росіяни планують рятувати своїх офіцерів та генералів у разі радіаційних викидів на ЗАЕС.
Цитата
«Це чергове підтвердження готовності росії вчинити акт ядерного тероризму, спровокувавши на захопленій Запорізькій АЕС аварію з викидом радіації», - йдеться в повідомленні.
Деталі
В Енергоатомі вчергове закликали все світове співтовариство, ООН та МАГАТЕ якнайшвидше сприяти виведенню російських військових із території ЗАЕС та Енергодару, демілітаризувати станцію та повернути її під повний контроль України.
Доповнення
25 серпня дії російських окупантів призвели до повного відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції.