Рашисти завезли до Мелітополя хімічні лабораторії: мер назвав причину

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"Це 10 (хімічних – ред.) лабораторій, які знаходяться на території одного з лікарняних закладів міста Мелітополя. Вони, на нашу думку, завезені для того, щоб якщо відбудуться радіаційні викиди на Запорізькій атомній електростанції, врятувати своїх офіцерів, генералів. А про цивільне населення, звичайно, вонине думають. Тому ці лабораторії для захисту своїх людей", – повідомив Федоров.

Нагадаємо

25 серпня дії російських окупантів призвели до повного відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції.