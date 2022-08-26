Рашисти завезли до Мелітополя хімічні лабораторії: мер назвав причину
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Російські окупанти завезли до захопленого Мелітополя Запорізької області 10 хімічних лабораторій для того, щоб врятувати своє керівництво, якщо на ЗАЕС станеться катастрофа. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив мер міста Іван Федоров, інформує УНН.
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"Це 10 (хімічних – ред.) лабораторій, які знаходяться на території одного з лікарняних закладів міста Мелітополя. Вони, на нашу думку, завезені для того, щоб якщо відбудуться радіаційні викиди на Запорізькій атомній електростанції, врятувати своїх офіцерів, генералів. А про цивільне населення, звичайно, вонине думають. Тому ці лабораторії для захисту своїх людей", – повідомив Федоров.
Нагадаємо
25 серпня дії російських окупантів призвели до повного відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції.