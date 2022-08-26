Рашисты завезли в Мелитополь химические лаборатории: мэр назвал причину

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"Это 10 (химических – ред.) лабораторий, которые находятся на территории одного из больничных учреждений города Мелитополя. Они, по нашему мнению, завезены для того, чтобы если произойдут радиационные выбросы на Запорожской атомной электростанции, спасти своих офицеров, генералов. А о гражданском населении, конечно, они не думают. Поэтому эти лаборатории для защиты своих людей", – сообщил Федоров.

Напомним

25 августа действия российских оккупантов привели к полному отключению Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции.