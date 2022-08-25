Енергоатом: дії окупантів спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі - вперше в історії станції

Цитата

"Сьогодні, 25 серпня 2022 року, через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська»", - повідомили в Енергоатомі у Telegram.

У компанії зазначили, що три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів.

"Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – (в)перше в історії станції", - наголосили в Енергоатомі.

Деталі

Як зазначається, власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв'язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

"Зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі", - повідомили в Енергоатомі.

Доповнення

Держатомрегулювання раніше сьогодні повідомило, що на Запорізькій АЕС знеструмлення, відбулося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська».

Раніше Держатомрегулювання зазначало, що зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС та втрата усіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки і виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище - до розвитку ситуації за «фукусімським сценарієм».

Однак, якщо катастрофа у Японії відбулася через природні катаклізми, то на Запорізькій АЕС це може статися через злочинні дії та наміри окупаційних військ російської федерації.