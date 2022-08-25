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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Энергоатом: действия оккупантов повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети - впервые в истории станции

Киев • УНН

 • 185176 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети. Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом", пишет УНН.

Энергоатом: действия оккупантов повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети - впервые в истории станции

Цитата

"Сегодня, 25 августа 2022 года, из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – «Днепровская»", - сообщили в Энергоатоме в Telegram.

В компании отметили, что три других линии связи ранее были повреждены во время рашистских обстрелов.

"В результате этого два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, действия захватчиков повлекли за собой полное отключение ЗАЭС от энергосети – (в)первые в истории станции", - подчеркнули в Энергоатоме.

Детали

Как отмечается, собственные потребности АЭС в электропитании обеспечиваются с энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС.

"Замечаний к работе автоматики и систем безопасности нет. Ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети", - сообщили в Энергоатоме.

Дополнение

Государствомрегулирование ранее сегодня сообщило, что на Запорожской АЭС обесточивание, произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ «Днепровская».

Ранее Госатомрегулирование отмечало, что остановка всех энергоблоков Запорожской АЭС и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения и повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ в окружающую среду - к развитию ситуации по «фукусимскому сценарию».

Однако, если катастрофа в Японии произошла из-за природных катаклизмов, то на Запорожской АЭС это может произойти из-за преступных действий и намерений оккупационных войск российской федерации.

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