На ЗАЭС обесточивание из-за отключения воздушной линии - Госатомрегулирование

Цитата

"По информации эксплуатирующей организации ГП НАЭК «Энергоатом», 25.08.2022 в 12:12, в результате боевых действий в районе размещения Запорожской АЭС произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ «Днепровская»", - говорится в сообщении Госатомрегулирования Telegram.

Детали

Как указали в ведомстве, в результате этого события:



энергоблок №5 ОП «Запорожская АЭС» отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты;



энергоблок №6 ОП «Запорожская АЭС» был переведен на питание собственных нужд.



"В 12:29, после восстановления работоспособности воздушной линии ВЛ-750 кВ «Днепровская», энергоблок № 6 ОП «Запорожская АЭС» был подключен к сети", - сообщили в регуляторе.

"В 14:14, произошло повторное отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ «Днепровская». В результате этого события энергоблок №6 ОП «Запорожская АЭС» отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты", - добавили в регуляторе.

Замечания по работе автоматики и систем безопасности, как указывается, отсутствуют.

Ранее

Перед этим мэр Энергодара – города-спутника ЗАЭС – Дмитрий Орлов писал, что Энергодар сегодня вследствие вражеских обстрелов полностью остался без света и воды. Впоследствии он отметил, что работники ЗАЭС и коммунальщики взялись за восстановление электроснабжения Энергодара.

Тем временем российские оккупанты подожгли лес на окраине Энергодара неподалеку от яхт-клуба, и по словам председателя Никопольской РВА, разгоняют панические настроения у людей по оба берега водохранилища – на другом берегу лежит в том числе и Никополь.