Місто-супутник ЗАЕС через ворожі обстріли повністю знеструмлене - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Запорізькій області тимчасово зайнятий окупантами Енергодар - місто-супутник Запорізької АЕС - сьогодні внаслідок ворожих обстрілів повністю залишилося без світла та води, повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram, пише УНН.
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"Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи. Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води", - зазначив Орлов.
Деталі
Посадовець зауважив, що зараз з’ясовується, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом.
"Щодо подальшої роботи Запорізької АЕС та загальної ситуації на підприємці - чекаємо на офіційний коментар від НАЕК "Енергоатом", - вказав мер Енергодара.
Додамо
РосЗМІ пишуть, що нібито знеструмлені і Херсон, Нова Каховка та населені пункти в Запорізькій області - зокрема, Мелітополь.
Доповнення
Енергоатом зазначає, що періодичні обстріли ЗАЕС російськими військами з РСЗВ спричинили серйозний ризик для безпечного функціонування станції.