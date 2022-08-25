Город-спутник ЗАЭС из-за вражеских обстрелов полностью обесточен - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Запорожской области временно занятый оккупантами Энергодар - город-спутник Запорожской АЭС - сегодня в результате вражеских обстрелов полностью осталось без света и воды, сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram, пишет УНН.
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"Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы. Сегодня в результате вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды", - отметил Орлов.
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Чиновник отметил, что сейчас выясняется, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время.
"О дальнейшей работе Запорожской АЭС и общей ситуации на предприниматели - ждем официального комментария от НАЭК "Энергоатом", - указал мэр Энергодара.
Добавим
РосСМИ пишут, что якобы обесточены и Херсон, Новая Каховка и населенные пункты в Запорожской области – в частности, Мелитополь.
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Энергоатом отмечает, что периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.