Город-спутник ЗАЭС из-за вражеских обстрелов полностью обесточен - мэр

Цитата

"Энергодар в очередной раз оказался на грани гуманитарной катастрофы. Сегодня в результате вражеских обстрелов город полностью остался без света и воды", - отметил Орлов.

Детали

Чиновник отметил, что сейчас выясняется, насколько критическая ситуация и можно ли ее исправить в ближайшее время.

"О дальнейшей работе Запорожской АЭС и общей ситуации на предприниматели - ждем официального комментария от НАЭК "Энергоатом", - указал мэр Энергодара.

Добавим

РосСМИ пишут, что якобы обесточены и Херсон, Новая Каховка и населенные пункты в Запорожской области – в частности, Мелитополь.

Дополнение

Энергоатом отмечает, что периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции.