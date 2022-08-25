На ЗАЕС знеструмлення через відключення повітряної лінії - Держатомрегулювання
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. На Запорізькій АЕС знеструмлення, відбулося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська», повідомляє Держатомрегулювання, пише УНН.
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"За інформацією експлуатуючої організації ДП НАЕК «Енергоатом», 25.08.2022 о 12:12, в результаті бойових дій в районі розміщення Запорізької АЕС відбулось відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська»", - йдеться у повідомленні Держатомрегулювання у Telegram.
Деталі
Як вказали у відомстві, внаслідок цієї події:
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- енергоблок № 5 ВП «Запорізька АЕС» відключився від мережі з послідуючим спрацюванням аварійного захисту;
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- енергоблок № 6 ВП «Запорізька АЕС» був переведений на живлення власних потреб.
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"О 12:29, після відновлення працездатності повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська», енергоблок № 6 ВП «Запорізька АЕС» було підключено до мережі", - повідомили в регуляторі.
"О 14:14, відбулось повторне відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська». Внаслідок цієї події енергоблок №6 ВП «Запорізька АЕС» відключився від мережі з послідуючим спрацюванням аварійного захисту", - додали у регуляторі.
Зауваження до роботи автоматики та систем безпеки, як зазначається, відсутні.
Раніше
Перед цим мер Енергодара - міста-супутника ЗАЕС - Дмитро Орлов писав, що Енергодар сьогодні внаслідок ворожих обстрілів повністю залишився без світла та води. Згодом він зазначив, що працівники ЗАЕС і комунальники взялися за відновлення електропостачання Енергодара.
Тим часом російські окупанти підпалили ліс на околиці Енергодара неподалік від яхт-клубу, і зі слів голови Нікопольської РВА, розганяють панічні настрої у людей по обидва береги водосховища - на іншому березі лежить зокрема і Нікополь.