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На ЗАЕС знеструмлення через відключення повітряної лінії - Держатомрегулювання

Київ • УНН

 • 164730 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. На Запорізькій АЕС знеструмлення, відбулося відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська», повідомляє Держатомрегулювання, пише УНН.

На ЗАЕС знеструмлення через відключення повітряної лінії - Держатомрегулювання

Цитата

"За інформацією експлуатуючої організації ДП НАЕК «Енергоатом», 25.08.2022 о 12:12, в результаті бойових дій в районі розміщення Запорізької АЕС відбулось відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська»", - йдеться у повідомленні Держатомрегулювання у Telegram.

Деталі

Як вказали у відомстві, внаслідок цієї події:

  • енергоблок № 5 ВП «Запорізька АЕС» відключився від мережі з послідуючим спрацюванням аварійного захисту;
  • енергоблок № 6 ВП «Запорізька АЕС» був переведений на живлення власних потреб.

"О 12:29, після відновлення працездатності повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська», енергоблок № 6 ВП «Запорізька АЕС» було підключено до мережі", - повідомили в регуляторі.

"О 14:14, відбулось повторне відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ «Дніпровська». Внаслідок цієї події енергоблок №6 ВП «Запорізька АЕС» відключився від мережі з послідуючим спрацюванням аварійного захисту", - додали у регуляторі.

Зауваження до роботи автоматики та систем безпеки, як зазначається, відсутні.

Раніше

Перед цим мер Енергодара - міста-супутника ЗАЕС - Дмитро Орлов писав, що Енергодар сьогодні внаслідок ворожих обстрілів повністю залишився без світла та води. Згодом він зазначив, що працівники ЗАЕС і комунальники взялися за відновлення електропостачання Енергодара.

Тим часом російські окупанти підпалили ліс на околиці Енергодара неподалік від яхт-клубу, і зі слів голови Нікопольської РВА, розганяють панічні настрої у людей по обидва береги водосховища - на іншому березі лежить зокрема і Нікополь.

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