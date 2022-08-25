Рашисти підпалили ліс на околиці Енергодара
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російські окупанти підпалили ліс на околиці Енергодара неподалік від яхт-клубу та розганяють панічні настрої у людей по обидва береги водосховища - на іншому березі лежить зокрема і Нікополь. Про це заявив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у Telegram, пише УНН.
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"Енергодар. Орки палять ліс неподалік від яхт-клубу та розганяють панічні настрої у людей по обидва береги водосховища", - зазначив Євтушенко.
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Перед цим мер Енергодара Дмитро Орлов писав, що Енергодар сьогодні внаслідок ворожих обстрілів повністю залишився без світла та води.
Щодо подальшої роботи Запорізької АЕС та загальної ситуації на підприємстві, зі слів Орлова, чекають на офіційний коментар від НАЕК "Енергоатом".