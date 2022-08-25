Рашисти підпалили ліс на околиці Енергодара

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"Енергодар. Орки палять ліс неподалік від яхт-клубу та розганяють панічні настрої у людей по обидва береги водосховища", - зазначив Євтушенко.

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Перед цим мер Енергодара Дмитро Орлов писав, що Енергодар сьогодні внаслідок ворожих обстрілів повністю залишився без світла та води.

Щодо подальшої роботи Запорізької АЕС та загальної ситуації на підприємстві, зі слів Орлова, чекають на офіційний коментар від НАЕК "Енергоатом".