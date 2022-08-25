Рашисты подожгли лес на окраине Энергодара
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Российские оккупанты подожгли лес на окраине Энергодара неподалеку от яхт-клуба и разгоняют панические настроения у людей по оба берега водохранилища – на другом берегу лежит в том числе и Никополь. Об этом заявил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в Telegram, пишет УНН.
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"Энергодар. Орки жгут лес неподалеку от яхт-клуба и разгоняют панические настроения у людей по оба берега водохранилища", - отметил Евтушенко.
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Перед этим мэр Энергодара Дмитрий Орлов писал, что Энергодар сегодня в результате вражеских обстрелов полностью остался без света и воды.
О дальнейшей работе Запорожской АЭС и общей ситуации на предприятии, по словам Орлова, ожидают официальный комментарий от НАЭК "Энергоатом".