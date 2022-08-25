Рашисты подожгли лес на окраине Энергодара

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"Энергодар. Орки жгут лес неподалеку от яхт-клуба и разгоняют панические настроения у людей по оба берега водохранилища", - отметил Евтушенко.

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Перед этим мэр Энергодара Дмитрий Орлов писал, что Энергодар сегодня в результате вражеских обстрелов полностью остался без света и воды.

О дальнейшей работе Запорожской АЭС и общей ситуации на предприятии, по словам Орлова, ожидают официальный комментарий от НАЭК "Энергоатом".