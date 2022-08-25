Працівники ЗАЕС і комунальники взялися за відновлення електропостачання Енергодара - мер

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"Завдяки працівникам комунальних підприємств та фахівцям Запорізької АЕС в Енергодарі почалося відновлення електропостачання. Після завершення цього процесу розпочнеться підключення каналізаційно-насосної станції. І наступним кроком стане відновлення роботи свердловин на питному водозаборі", - написав Орлов у Telegram.

Фахівці докладають максимальних зусиль, щоб виконати ці роботи найближчим часом, наголосив мер.

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Перед цим мер Енергодара Дмитро Орлов писав, що Енергодар сьогодні внаслідок ворожих обстрілів повністю залишився без світла та води.

Тим часом російські окупанти підпалили ліс на околиці Енергодара неподалік від яхт-клубу, і зі слів голови Нікопольської РВА, розганяють панічні настрої у людей по обидва береги водосховища - на іншому березі лежить зокрема і Нікополь.