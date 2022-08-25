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Работники ЗАЭС и коммунальщики взялись за возобновление электроснабжения Энергодара - мэр

Киев • УНН

 • 147486 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Во временно занятом оккупантами Энергодаре Запорожской области начали возобновлять электроснабжение благодаря работникам Запорожской АЭС и коммунальщикам. Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, пишет УНН.

Работники ЗАЭС и коммунальщики взялись за возобновление электроснабжения Энергодара - мэр

Цитата

"Благодаря работникам коммунальных предприятий и специалистам Запорожской АЭС в Энергодаре началось возобновление электроснабжения. После завершения этого процесса начнется подключение канализационно-насосной станции. И следующим шагом станет возобновление работы скважин на питьевом водозаборе", - написал Орлов в Telegram.

Специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы выполнить эти работы в ближайшее время, подчеркнул мэр.

Ранее

Перед этим мэр Энергодара Дмитрий Орлов писал, что Энергодар сегодня в результате вражеских обстрелов полностью остался без света и воды. 

Тем временем российские оккупанты подожгли лес на окраине Энергодара неподалеку от яхт-клуба, и по словам главы Никопольского РВА, разгоняют панические настроения у людей по оба берега водохранилища – на другом берегу лежит в том числе и Никополь.

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