Работники ЗАЭС и коммунальщики взялись за возобновление электроснабжения Энергодара - мэр

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"Благодаря работникам коммунальных предприятий и специалистам Запорожской АЭС в Энергодаре началось возобновление электроснабжения. После завершения этого процесса начнется подключение канализационно-насосной станции. И следующим шагом станет возобновление работы скважин на питьевом водозаборе", - написал Орлов в Telegram.

Специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы выполнить эти работы в ближайшее время, подчеркнул мэр.

Ранее

Перед этим мэр Энергодара Дмитрий Орлов писал, что Энергодар сегодня в результате вражеских обстрелов полностью остался без света и воды.

Тем временем российские оккупанты подожгли лес на окраине Энергодара неподалеку от яхт-клуба, и по словам главы Никопольского РВА, разгоняют панические настроения у людей по оба берега водохранилища – на другом берегу лежит в том числе и Никополь.