Работники ЗАЭС и коммунальщики взялись за возобновление электроснабжения Энергодара - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Во временно занятом оккупантами Энергодаре Запорожской области начали возобновлять электроснабжение благодаря работникам Запорожской АЭС и коммунальщикам. Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов, пишет УНН.
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"Благодаря работникам коммунальных предприятий и специалистам Запорожской АЭС в Энергодаре началось возобновление электроснабжения. После завершения этого процесса начнется подключение канализационно-насосной станции. И следующим шагом станет возобновление работы скважин на питьевом водозаборе", - написал Орлов в Telegram.
Специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы выполнить эти работы в ближайшее время, подчеркнул мэр.
Ранее
Перед этим мэр Энергодара Дмитрий Орлов писал, что Энергодар сегодня в результате вражеских обстрелов полностью остался без света и воды.
Тем временем российские оккупанты подожгли лес на окраине Энергодара неподалеку от яхт-клуба, и по словам главы Никопольского РВА, разгоняют панические настроения у людей по оба берега водохранилища – на другом берегу лежит в том числе и Никополь.