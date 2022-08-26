Завоз в Мелитополь химических лабораторий: в Энергоатоме заявили, что россияне готовят очередные провокации на ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Энергоатоме заявили, что завоз в оккупированный Мелитополь 10 химических лабораторий - это очередное подтверждение готовности россии совершить акт ядерного терроризма, спровоцировав на захваченной Запорожской АЭС аварию с выбросом радиации, передает УНН.
Как ранее сообщалось, в Мелитополь они завезли 10 химических лабораторий. Посредством этих лабораторий россияне планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на ЗАЭС.
Цитата
«Это очередное подтверждение готовности россии совершить акт ядерного терроризма, спровоцировав на захваченной Запорожской АЭС аварию с выбросом радиации», - говорится в сообщении.
Детали
В Энергоатоме в очередной раз призвали все мировое сообщество, ООН и МАГАТЭ как можно быстрее способствовать выведению российских военных с территории ЗАЭС и Энергодара, демилитаризовать станцию и вернуть ее под полный контроль Украины.
Дополнение
25 августа действия российских оккупантов привели к полному отключению Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции.