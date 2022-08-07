У МОЗ пояснили базові правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації будь-якого характеру під час війни

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У міністерстві заспокоїли, що ядерно-стратегічні об’єкти будуються таким чином, щоб витримувати значні фізичні пошкодження.

Для цього здійснюється моніторинг радіаційного фону у кожному регіоні. Виконують цю роботу обласні Центри контролю та профілактики МОЗ. Станом на 7 серпня жодних відхилень від природного фону не зафіксовано.

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"Приймати йодид калію для «профілактики» без потреби – недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров’ю. Йодна профілактика здійснюється одноразово і лише коли на це є вказівка від органів влади. Тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу", - застерігає МОЗ.

У відомстві повідомили, що потрібно робити, якщо у вашій місцевості трапилась радіаційна аварія.