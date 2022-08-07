В Минздраве объяснили базовые правила поведения в случае чрезвычайной ситуации любого характера во время войны

Детали

В министерстве успокоили, что ядерно-стратегические объекты строятся таким образом, чтобы выдерживать значительные физические повреждения.

Для этого осуществляется мониторинг радиационного фона в каждом регионе. Выполняют эту работу областные центры контроля и профилактики Минздрава. По состоянию на 7 августа никакие отклонения от природного фона не зафиксированы.

В ведомстве сообщили, что нужно делать, если в вашей местности произошла радиационная авария.

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"Принимать йодид калия для «профилактики» без нужды – недопустимо. Это может повредить вашему здоровью’ю. Йодна профилактика осуществляется однократно и только когда на это есть указание от органов власти. То есть употребление йода сейчас нет никакого смысла", - предостерегает Минздрав.