В Минздраве объяснили базовые правила поведения в случае чрезвычайной ситуации любого характера во время войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Министерство здравоохранения Украины сообщило, как нужно себя вести в случае чрезвычайной ситуации любого характера во время войны, информирует УНН.

Детали

В министерстве успокоили, что ядерно-стратегические объекты строятся таким образом, чтобы выдерживать значительные физические повреждения.

Для этого осуществляется мониторинг радиационного фона в каждом регионе. Выполняют эту работу областные центры контроля и профилактики Минздрава. По состоянию на 7 августа никакие отклонения от природного фона не зафиксированы.

В ведомстве сообщили, что нужно делать, если в вашей местности произошла радиационная авария.

Цитата

"Принимать йодид калия для «профилактики» без нужды – недопустимо. Это может повредить вашему здоровью’ю. Йодна профилактика осуществляется однократно и только когда на это есть указание от органов власти. То есть употребление йода сейчас нет никакого смысла", - предостерегает Минздрав.

Украинские Национальные Новости

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