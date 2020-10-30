"Не услышал ничего антиконституционного": глава КСУ относительно решения о ВАКС

"Мы и о Антикоррупционном суде сегодня с вами поговорим, в чем там проблема... Могу заранее сказать: там проблема, я не знаю какое решение примет суд... Из предыдущих устных слушаний, я там не услышал ничего антиконституционного. Но еще не было глубоких исследований. Основной вопрос состоит в том суде - то ли это спецсуд, то или специализированный суд", - заявил Тупицкий.

По его словам, если это спецсуд, то он "неконституционный".

"Это прямо прописано в Конституции. А если это специализированный суд, то нет вопросов", - заявил судья.

Как сообщалось ранее в УНН, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного суда. Проект закона "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" зарегистрирован на сайте ВРУ.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.

Во время срочного заседания СНБО Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности.

Позже Президент Владимир Зеленский подписал Указ №477/220 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 октября 2020 года "О принятии мер для восстановления нормативно-правового регулирования деятельности антикоррупционных органов и доверия к конституционному судопроизводству", которым ввел в действие решение, принятое на экстренном заседании СНБО.