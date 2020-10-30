"Не почув нічого антиконституційного": голова КСУ щодо рішення про ВАКС

Крім того, 29 жовтня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні ухвалив Розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників та забезпечити механізм їх спецперевірки.

У результаті цих рішень НАЗК відновило доступ до Реєстру декларацій.

Своєю чергою, Державне бюро розслідувань викликало голову Конституційного суду України Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.