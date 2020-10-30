"Не почув нічого антиконституційного": голова КСУ щодо рішення про ВАКС

"Ми і про Антикорупційний суд сьогодні з вами поговоримо, у чому там проблема... Можу сказати наперед: там проблема, я не знаю яке рішення прийме суд… З попередніх усних слухань, я там не почув нічого антиконституційного. Але ще не було глибоких досліджень. Основне питання полягає у цьому суді – чи це спецсуд, чи спеціалізований суд", - заявив Тупицький.
З його слів, якщо це спецсуд, то він "неконституційний".
"Це прямо прописано у Конституції. А якщо це спеціалізований суд, то нема питань", - заявив суддя.
Як повідомлялося раніше в УНН, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного суду. Проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" зареєстровано на сайті ВРУ.
Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 КК, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації.
Під час термінового засідання РНБО Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних із рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.
Пізніше Президент Володимир Зеленський підписав Указ №477/220 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 жовтня 2020 року "Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства", яким увів у дію рішення, ухвалене на терміновому засіданні РНБО.