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"Не бросать мыло в душе": Подоляк прокомментировал потолок цен на российскую нефть

"Не бросать мыло в душе": Подоляк прокомментировал потолок цен на российскую нефть

Киев • УНН

 • 882334 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал потолок цен на российскую нефть, передает УНН.

Цитата

“Многие считают, что русская культура — это Достоевский или Чайковский. Но подлинная, глубинная ru-культура — это АУЭ (тюремная субкультура). Там есть правило: “Не бросать мыло в душе”. И это наилучшее описание отношений России с партнерами по “антизападной коалиции” в вопросе цен на нефть”, — написал Подоляк.

Напомним

Австралия, Великобритания, Канада, Япония, США и 27 стран Европейского Союза согласились ограничить сумму, которую они будут платить за российскую нефть, на уровне 60 долларов за баррель. Лимит вступит в силу в понедельник, 5 декабря, вместе с эмбарго ЕС на российскую нефть, транспортируемую по морю.

Москва отвергает ограничение цены на нефть, установленное западными партнерами Украины, и пригрозила прекратить поставки странам, которые его одобрили.

Впоследствии рынок российской нефти в Балтийском море после введения европейского эмбарго пережил инфаркт. Цена Urals — основного сорта россии, на который приходится 60% нефтяного экспорта, — упала до 43,72 долларов за баррель. Столько, по данным Argus, стоили партии с отгрузкой из Приморского порта в среду, 7 декабря.

Украина настаивает на ограничении цен на российскую нефть на уровне 30-40 долларов за баррель, чтобы РФ не использовала нефтяные миллиарды в войне против Украины.

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