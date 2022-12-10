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“Не кидати мило в душі”: Подоляк прокоментував стелю цін на російську нафту

“Не кидати мило в душі”: Подоляк прокоментував стелю цін на російську нафту

Київ • УНН

 • 882336 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter прокоментував стелю цін на російську нафту, передає УНН.

Цитата

“Багато хто вважає, що російська культура — це Достоєвський чи Чайковський. Але справжня, глибинна ru-культура — це АУЕ (тюремна субкультура). Там є правило: “Не кидати мило в душі”. І це найкращий опис відносин Росії з партнерами по “антизахідній коаліції” в питанні цін на нафту”, — написав Подоляк.

Нагадаємо

Австралія, Великобританія, Канада, Японія, США та 27 країн Європейського Союзу погодилися обмежити суму, яку вони будуть платити за російську нафту, на рівні 60 доларів за барель. Ліміт набуде чинності в понеділок, 5 грудня, разом з ембарго ЄС на російську нафту, що транспортується морем.

Москва відкидає обмеження ціни на нафту, встановлене західними партнерами України, і пригрозила припинити постачання країнам, які його схвалили.

Згодом ринок російської нафти у Балтійському морі після запровадження європейського ембарго пережив інфаркт. Ціна Urals — основного сорту росії, на який припадає 60% нафтового експорту, — впала до 43,72 доларів за барель. Стільки, за даними Argus, коштували партії з відвантаженням із порту Приморська у середу, 7 грудня.

Україна наполягає на обмеженні цін на російську нафту на рівні 30-40 доларів за барель, щоб РФ не використовувала нафтові мільярди у війні проти України.

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