Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
19:21 • 7888 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 15872 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 25792 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 18880 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 32050 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 34761 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20722 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21665 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39441 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
НБУ установил официальный курс на 22 января: доллар и евро дешевеют

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Национальный банк Украины определил официальный курс валют на 22 января 2026 года. Доллар подешевел до 43,1759 грн, евро – до 50,6669 грн, а польский злотый стабилен на уровне 11,9866 грн.

НБУ установил официальный курс на 22 января: доллар и евро дешевеют

Национальный банк Украины определил официальную стоимость основных иностранных валют на четверг, 22 января 2026 года. Показатели свидетельствуют об общей стабилизации рынка и незначительном укреплении национальной валюты. Официальный курс американского доллара немного опустился по сравнению с предыдущими значениями и составил 43,1759 грн. Об этом пишет УНН.

Детали

Аналогичная тенденция к снижению наблюдается и в отношении европейской валюты. Курс евро сейчас составляет 50,6669 грн. В то же время польский злотый демонстрирует наибольшую стабильность: его стоимость почти не изменилась и зафиксирована на уровне 11,9866 грн.

Специалисты отмечают, что такие минимальные колебания свидетельствуют об уравновешенном спросе и предложении на межбанковском рынке. Текущая ситуация позволяет регулятору избегать резких интервенций, сохраняя прогнозируемую динамику для бизнеса и граждан. 

Мировые цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды20.01.26, 21:26 • 5864 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаФинансы
Злотый
Национальный банк Украины