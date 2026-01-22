НБУ установил официальный курс на 22 января: доллар и евро дешевеют
Киев • УНН
Национальный банк Украины определил официальный курс валют на 22 января 2026 года. Доллар подешевел до 43,1759 грн, евро – до 50,6669 грн, а польский злотый стабилен на уровне 11,9866 грн.
Национальный банк Украины определил официальную стоимость основных иностранных валют на четверг, 22 января 2026 года. Показатели свидетельствуют об общей стабилизации рынка и незначительном укреплении национальной валюты. Официальный курс американского доллара немного опустился по сравнению с предыдущими значениями и составил 43,1759 грн. Об этом пишет УНН.
Детали
Аналогичная тенденция к снижению наблюдается и в отношении европейской валюты. Курс евро сейчас составляет 50,6669 грн. В то же время польский злотый демонстрирует наибольшую стабильность: его стоимость почти не изменилась и зафиксирована на уровне 11,9866 грн.
Специалисты отмечают, что такие минимальные колебания свидетельствуют об уравновешенном спросе и предложении на межбанковском рынке. Текущая ситуация позволяет регулятору избегать резких интервенций, сохраняя прогнозируемую динамику для бизнеса и граждан.
