НБУ установил официальный курс на 22 января: доллар и евро дешевеют

Национальный банк Украины определил официальную стоимость основных иностранных валют на четверг, 22 января 2026 года. Показатели свидетельствуют об общей стабилизации рынка и незначительном укреплении национальной валюты. Официальный курс американского доллара немного опустился по сравнению с предыдущими значениями и составил 43,1759 грн. Об этом пишет УНН.

Детали

Аналогичная тенденция к снижению наблюдается и в отношении европейской валюты. Курс евро сейчас составляет 50,6669 грн. В то же время польский злотый демонстрирует наибольшую стабильность: его стоимость почти не изменилась и зафиксирована на уровне 11,9866 грн.

Специалисты отмечают, что такие минимальные колебания свидетельствуют об уравновешенном спросе и предложении на межбанковском рынке. Текущая ситуация позволяет регулятору избегать резких интервенций, сохраняя прогнозируемую динамику для бизнеса и граждан.

Мировые цены на золото и серебро установили новые исторические рекорды