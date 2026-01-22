$43.180.08
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
19:21 • 7864 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 15860 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 25780 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 18870 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 32049 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 34759 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20720 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21664 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причини
20 січня, 20:12 • 39439 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
НБУ встановив офіційний курс на 22 січня: долар та євро дешевшають

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 2 перегляди

Національний банк України визначив офіційний курс валют на 22 січня 2026 року. Долар подешевшав до 43,1759 грн, євро – до 50,6669 грн, а польський злотий стабільний на рівні 11,9866 грн.

НБУ встановив офіційний курс на 22 січня: долар та євро дешевшають

Національний банк України визначив офіційну вартість основних іноземних валют на четвер, 22 січня 2026 року. Показники свідчать про загальну стабілізацію ринку та незначне зміцнення національної валюти. Офіційний курс американського долара трохи опустився порівняно з попередніми значеннями та склав 43,1759 грн. Про це пише УНН.

Деталі

Аналогічна тенденція до зниження спостерігається і щодо європейської валюти. Курс євро наразі становить 50,6669 грн. Водночас польський злотий демонструє найбільшу стабільність: його вартість майже не змінилася і зафіксована на рівні 11,9866 грн.

Фахівці зазначають, що такі мінімальні коливання свідчать про врівноважений попит та пропозицію на міжбанківському ринку. Поточна ситуація дозволяє регулятору уникати різких інтервенцій, зберігаючи прогнозовану динаміку для бізнесу та громадян. 

Світові ціни на золото та срібло встановили нові історичні рекорди

Степан Гафтко

Економіка Фінанси
Злотий
Національний банк України