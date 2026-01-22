НБУ встановив офіційний курс на 22 січня: долар та євро дешевшають

Національний банк України визначив офіційну вартість основних іноземних валют на четвер, 22 січня 2026 року. Показники свідчать про загальну стабілізацію ринку та незначне зміцнення національної валюти. Офіційний курс американського долара трохи опустився порівняно з попередніми значеннями та склав 43,1759 грн. Про це пише УНН.

Деталі

Аналогічна тенденція до зниження спостерігається і щодо європейської валюти. Курс євро наразі становить 50,6669 грн. Водночас польський злотий демонструє найбільшу стабільність: його вартість майже не змінилася і зафіксована на рівні 11,9866 грн.

Фахівці зазначають, що такі мінімальні коливання свідчать про врівноважений попит та пропозицію на міжбанківському ринку. Поточна ситуація дозволяє регулятору уникати різких інтервенцій, зберігаючи прогнозовану динаміку для бізнесу та громадян.

