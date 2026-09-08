НБУ снизил официальные курсы доллара и евро на 8 сентября

По состоянию на вторник, 8 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,47 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 44,56 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 51,68. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 44,4654 грн (-9 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 51,6817 грн (-11 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,9899 грн. (-1 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

в банках доллар торгуется по курсу 44,32–44,81 грн, евро — по 51,46–52,09 грн, злотый — по 11,60–12,10 грн;

на межбанке курсы составляют 44,35–44,39 грн/долл. и 51,59–51,62 грн/евро.

Напомним

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