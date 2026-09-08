НБУ знизив офіційні курси долара та євро на 8 вересня
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 44,4654 грн, євро - 51,6817 грн. Злотий коштує 11,9899 грн.
Станом на вівторок, 8 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,47 гривні за один долар. Офіційний курс у понеділок становив 44,56 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 51,68. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 44,4654 грн (-9 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 51,6817 грн (-11 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,9899 грн. (-1 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 вівторка:
- у банках долар торгується за курсом 44,32-44,81 грн, євро за 51,46-52,09 грн, злотий за 11,60-12,10 грн;
- на міжбанку курси становлять 44,35-44,39 грн/дол. та 51,59-51,62 грн/євро.
Нагадаємо
НБУ розширив доступ бізнесу і громад до кредитів на тлі посилення атак рф.
Міжнародні резерви України продовжують "танути" - за серпень скоротилися до $48,7 млрд07.09.26, 18:49 • 26944 перегляди