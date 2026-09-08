НБУ знизив офіційні курси долара та євро на 8 вересня

Атака на Київ: двоє загиблих і семеро постраждалих

кремль встановив новий дедлайн для захоплення Донеччини - Паліса

Генпрокурор Кравченко подав у відставку

Україна хоче використати вересень-жовтень для перезапуску дипломатичного процесу - Зеленський

Кабмін знову подав до ВР пакет законопроєктів про скасування пільг на посилки до 150 євро

Міжнародні резерви України продовжують "танути" - за серпень скоротилися до $48,7 млрд

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Контакти США з Україною та рф розморозили процес переговорів, але прориву поки немає - політолог

Я не тримаюся за крісло - Кравченко прокоментував, чи готовий піти з посади Генпрокурора після обшуків в ОГП

Метро та міські установи працюватимуть, а масові заходи обмежать - як зміниться життя у Києві після 10 вересня