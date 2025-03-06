НБУ рассказал о росте популярности евро среди украинцев: что с долларом

В Украине увеличение привлекательности евро как валюты сбережения среди населения имеет тенденцию к росту, и она достаточно долгосрочная. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

"На самом деле, тенденция к увеличению привлекательности для населения евро в качестве валюты сбережения имеет тенденцию к росту, и она достаточно долгосрочная. Она связана прежде всего, на наш взгляд, с евроинтеграционными стремлениями Украины и с большей интеграцией украинской экономики с европейской", - сказал Николайчук.

Однако, по его словам, на сегодняшний день, если смотреть на структуру покупки наличной валюты населением, доллар остается преобладающей валютой.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий отметил, что в настоящее время не наблюдается существенных оснований для изменения привлекательности доллара по сравнению с другими валютами как валюты сбережения.

"На данный момент мы видим лидирующую роль доллара. Анализируя динамику за прошлый год, эта лидирующая роль не утрачена. Со своей стороны, будем анализировать ситуацию, но на данный момент мы не видим существенных оснований для изменения привлекательности доллара по сравнению с другими валютами в качестве валюты сбережения", - сказал Гелетий.

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Дополнение

Глава НБУ Андрей Пышный сообщал, что вопрос о перепривязке курса гривны к евро вместо доллара не находится на выходе. Нацбанк анализирует, рассматривает различные варианты и подходит к решению этого вопроса комплексно.

В марте 2024 года Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков сообщал, что из-за увеличения объемов валютных операций в евро вскоре может возникнуть дискуссия о переходе на привязку курса гривны к евро вместо доллара.

13 февраля 2025 года глава НБУ Андрей Пышный утверждал, что на столе пока нет решения о смене курсообразующей валюты с доллара на евро, но этот вопрос перспективный.