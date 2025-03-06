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НБУ розповів про зростання популярності євро серед українців: що з доларом

Київ • УНН

 • 39778 перегляди

Заступник голови НБУ повідомив про довгострокову тенденцію зростання привабливості євро як валюти збереження. Попри це, долар залишається основною валютою для заощаджень українців.

НБУ розповів про зростання популярності євро серед українців: що з доларом

В Україні збільшення привабливості євро як валюти збереження серед населення має тенденцію до зростання, і вона досить довгострокова.Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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"Насправді, тенденція щодо збільшення привабливості для населення євро в якості валюти збереження має тенденцію до зростання, і вона досить довгострокова. Вона пов'язана насамперед, на нашу думку, з євроінтеграційними прагненнями України та з більшою інтеграцією української економіки з європейською", - сказав Ніколайчук.

Проте, за його словами, на сьогодні, якщо дивитися на структуру купівлі готівкової валюти населенням, то долар залишається переважаючою валютою.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначив, що наразі не спостерігається суттєвих підстав для зміни привабливості долара порівняно з іншими валютами як валюти заощадження.

"Наразі ми бачимо лідируючу роль долара. Аналізуючи динаміку за минулий рік, ця лідируюча роль не втрачена. Зі свого боку, будемо аналізувати ситуацію, але наразі ми не бачимо суттєвих підстав для зміни привабливості долара, порівняно з іншими валютами, у якості валюти заощадження", - сказав Гелетій.

У НБУ оцінили ризики щодо неухвалення рішення про транш від МВФ на тлі ситуації із США06.03.25, 16:32 • 13408 переглядiв

Доповнення

Голова НБУ Андрій Пишний повідомляв, що питання щодо переприв'язки курсу гривні до євро замість долара не знаходиться на виході. Нацбанк аналізує, розглядає різні варіанти й підходить до вирішення цього питання комплексно.

У березні 2024 року Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків повідомляла, що через збільшення обсягів валютних операцій в євро невдовзі може виникнути дискусія щодо переходу на прив'язки курсу гривні до євро замість долара.

13 лютого 2025 року голова НБУ Андрій Пишний стверджував, що на столі поки немає рішення про зміну курсоутворюючої валюти з долара на євро, але це питання перспективи.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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