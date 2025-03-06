НБУ розповів про зростання популярності євро серед українців: що з доларом
Київ • УНН
Заступник голови НБУ повідомив про довгострокову тенденцію зростання привабливості євро як валюти збереження. Попри це, долар залишається основною валютою для заощаджень українців.
В Україні збільшення привабливості євро як валюти збереження серед населення має тенденцію до зростання, і вона досить довгострокова.Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Насправді, тенденція щодо збільшення привабливості для населення євро в якості валюти збереження має тенденцію до зростання, і вона досить довгострокова. Вона пов'язана насамперед, на нашу думку, з євроінтеграційними прагненнями України та з більшою інтеграцією української економіки з європейською", - сказав Ніколайчук.
Проте, за його словами, на сьогодні, якщо дивитися на структуру купівлі готівкової валюти населенням, то долар залишається переважаючою валютою.
Заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначив, що наразі не спостерігається суттєвих підстав для зміни привабливості долара порівняно з іншими валютами як валюти заощадження.
"Наразі ми бачимо лідируючу роль долара. Аналізуючи динаміку за минулий рік, ця лідируюча роль не втрачена. Зі свого боку, будемо аналізувати ситуацію, але наразі ми не бачимо суттєвих підстав для зміни привабливості долара, порівняно з іншими валютами, у якості валюти заощадження", - сказав Гелетій.
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Доповнення
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