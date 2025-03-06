У НБУ оцінили ризики щодо неухвалення рішення про транш від МВФ на тлі ситуації із США

У Нацбанку не вбачають підстав для неухвалення рішення про виділення Україні траншу від МВФ. В Україні пройшли дуже конструктивний шлях для того, щоб сьомий перегляд відбувся й програма далі підтримувала макрофінансову стійкість країни. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний, передає УНН.

Пишний прокоментував, який ризик, що рішення про виділення траншу з боку правління МВФ може бути не ухвалене через суттєве зростанням не визначеності щодо допомоги США.

Ми гарно попрацювали з командою Міжнародного валютного фонду в рамках тієї місії яка відбувалася на минулому тижні. Разом з командою уряду нам вдалося досягнути важливої угоди на рівні персоналу. Вона була досягнута й відповідно про це було повідомлено в п'ятницю - сказав Пишний.

Він зазначив, що виходячи з цієї реальності в НБУ на сьогодні оцінюють подальший можливий розвиток події.

Говорити про те, що на сьогодні є достатньо підстави на нашу думку для перегляду тих домовленостей, які були досягнуті з нашого боку, ми не вбачаємо. Однак ми розуміємо, що якісь певні дискусії, обговорення можуть відбутися якщо така потреба виникне. Звісно, ми до цього будемо готові, але ми розраховуємо, що домовленості в рамках сьомого перегляду стануть в результаті позитивним рішенням Ради директорів МВФ - сказав Пишний.

Він зазначив, що в Україні пройшли важливий, дуже конструктивний шлях для того, щоб сьомий перегляд відбувся й програма й далі підтримувала макрофінансову стійкість України.

Це успішний проєкт, як для МВФ, так й для України - сказав голова Нацбанку.

Доповнення

20 лютого місія МВФ розпочала роботу у Києві, представники фонду обговорять з українською владою сьомий перегляд програми розширеного фінансування (EFF).

28 лютого повідомлялося, що представники влади України та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).Загальний обсяг програми складає близько 15,5 млрд доларів.

МВФ зменшив транш для України з 0,92 дол. до 0,4 млрд дол., що є технічним рішенням.

Голова НБУ Андрій Пишний повідомляв, що зменшення суми траншу від МВФ сталося після відповідного обговорення й на прохання української сторони з огляду на те, що наразі Україна має підтверджені належним чином джерела отримання зовнішнього фінансування.