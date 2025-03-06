Україна сама попросила МВФ зменшити розмір траншу: у НБУ пояснили, чому

Зменшення суми траншу від МВФ сталося після відповідного обговорення й на прохання української сторони з огляду на те, що наразі Україна має підтверджені належним чином джерела отримання зовнішнього фінансування. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, передає УНН.

Пишний пояснив, чому останній транш МВФ на який очікує Україна буде вдвічі менший й становитиме 0,4 млрд доларів.

Це сталося після відповідного обговорення й по великому рахунку на прохання української сторони з огляду на те, що наразі ми маємо підтверджені належним чином джерела отримання зовнішнього фінансування

Він додав, що в Національному банку завжди говорили про те, що важливо зберегти дві компоненти за якими отримуємо міжнародну фінансову допомогу: достатність та ритмічність.

З огляду на ті джерела, які наразі ми маємо у якості підтверджених, з огляду на регулярність з якою ми отримуємо стан платіжного балансу після відповідних дискусій спільним рішенням ми визначили, що саме такий до розподілу відповідних сум, які ми розраховуємо отримати від МВФ буде оптимальним