Україна сама попросила МВФ зменшити розмір траншу: у НБУ пояснили, чому
Київ • УНН
НБУ пояснив причини зменшення траншу МВФ з 0,92 до 0,4 млрд доларів. За словами Андрія Пишного, це рішення прийняте на прохання української сторони через наявність інших підтверджених джерел фінансування.
Зменшення суми траншу від МВФ сталося після відповідного обговорення й на прохання української сторони з огляду на те, що наразі Україна має підтверджені належним чином джерела отримання зовнішнього фінансування. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, передає УНН.
Пишний пояснив, чому останній транш МВФ на який очікує Україна буде вдвічі менший й становитиме 0,4 млрд доларів.
Це сталося після відповідного обговорення й по великому рахунку на прохання української сторони з огляду на те, що наразі ми маємо підтверджені належним чином джерела отримання зовнішнього фінансування
Він додав, що в Національному банку завжди говорили про те, що важливо зберегти дві компоненти за якими отримуємо міжнародну фінансову допомогу: достатність та ритмічність.
З огляду на ті джерела, які наразі ми маємо у якості підтверджених, з огляду на регулярність з якою ми отримуємо стан платіжного балансу після відповідних дискусій спільним рішенням ми визначили, що саме такий до розподілу відповідних сум, які ми розраховуємо отримати від МВФ буде оптимальним
Заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук додав, що враховуючи поточні потреби платіжного балансу та зважаючи на ті запевнення, які є в Україні на сьогодні від міжнародних партнерів на прохання української сторони місія МВФ погодила зміну структури виплат за програмою та перенесення фінансування на майбутні періоди.
Контекст
МВФ зменшив транш для України з 0,92 дол. до 0,4 млрд дол., що є технічним рішенням.
28 лютого повідомлялося, що представники влади України та МВФ досягли домовленості на рівні експертів щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).Загальний обсяг програми складає близько 15,5 млрд доларів.
20 лютого місія МВФ розпочала роботу у Києві, представники фонду обговорять з українською владою сьомий перегляд програми розширеного фінансування (EFF).