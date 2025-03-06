Украина сама попросила МВФ уменьшить размер транша: в НБУ объяснили, почему

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17856 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34462 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67843 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217759 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125119 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393578 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312400 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214127 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244404 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255232 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16680 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12415 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13347 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16180 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13666 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134407 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217759 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393578 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255508 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312400 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4248 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16197 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47128 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72541 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57599 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Украина сама попросила МВФ уменьшить размер транша: в НБУ объяснили, почему

Киев • УНН

 • 12846 просмотра

НБУ объяснил причины уменьшения транша МВФ с 0,92 до 0,4 миллиарда долларов. По словам Андрея Пышного, это решение принято по просьбе украинской стороны из-за наличия других подтвержденных источников финансирования.

Украина сама попросила МВФ уменьшить размер транша: в НБУ объяснили, почему

Снижение суммы транша от МВФ произошло после соответствующего обсуждения и по просьбе украинской стороны, учитывая, что в настоящее время Украина имеет должным образом подтвержденные источники получения внешнего финансирования. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, передает УНН.

Пышный объяснил, почему последний транш МВФ, на который ожидает Украина, будет вдвое меньше и составит 0,4 млрд долларов.

Это произошло после соответствующего обсуждения и, по большому счету, по просьбе украинской стороны, учитывая, что в настоящее время мы имеем должным образом подтвержденные источники получения внешнего финансирования

- отметил Пышный.

Он добавил, что в Национальном банке всегда говорили о том, что важно сохранить две компоненты, по которым мы получаем международную финансовую помощь: достаточность и ритмичность.

Учитывая те источники, которые в настоящее время мы имеем в качестве подтвержденных, с учетом регулярности, с которой мы получаем состояние платежного баланса, после соответствующих дискуссий совместным решением мы определили, что именно такой подход к распределению соответствующих сумм, которые мы рассчитываем получить от МВФ, будет оптимальным 

- сказал Пышный.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук добавил, что учитывая текущие потребности платежного баланса и принимая во внимание те заверения, которые есть в Украине на сегодняшний день от международных партнеров, по просьбе украинской стороны миссия МВФ согласовала изменение структуры выплат по программе и перенос финансирования на будущие периоды.

Контекст

МВФ уменьшил транш для Украины с 0,92 дол. до 0,4 млрд дол., что является техническим решением.

28 февраля сообщалось, что представители власти Украины и МВФ достигли договоренности на уровне экспертов по седьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Общий объем программы составляет около 15,5 млрд долларов.

20 февраля миссия МВФ начала работу в Киеве, представители фонда обсудят с украинской властью седьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF).

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96