Украина сама попросила МВФ уменьшить размер транша: в НБУ объяснили, почему
Киев • УНН
НБУ объяснил причины уменьшения транша МВФ с 0,92 до 0,4 миллиарда долларов. По словам Андрея Пышного, это решение принято по просьбе украинской стороны из-за наличия других подтвержденных источников финансирования.
Снижение суммы транша от МВФ произошло после соответствующего обсуждения и по просьбе украинской стороны, учитывая, что в настоящее время Украина имеет должным образом подтвержденные источники получения внешнего финансирования. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, передает УНН.
Пышный объяснил, почему последний транш МВФ, на который ожидает Украина, будет вдвое меньше и составит 0,4 млрд долларов.
Это произошло после соответствующего обсуждения и, по большому счету, по просьбе украинской стороны, учитывая, что в настоящее время мы имеем должным образом подтвержденные источники получения внешнего финансирования
Он добавил, что в Национальном банке всегда говорили о том, что важно сохранить две компоненты, по которым мы получаем международную финансовую помощь: достаточность и ритмичность.
Учитывая те источники, которые в настоящее время мы имеем в качестве подтвержденных, с учетом регулярности, с которой мы получаем состояние платежного баланса, после соответствующих дискуссий совместным решением мы определили, что именно такой подход к распределению соответствующих сумм, которые мы рассчитываем получить от МВФ, будет оптимальным
Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук добавил, что учитывая текущие потребности платежного баланса и принимая во внимание те заверения, которые есть в Украине на сегодняшний день от международных партнеров, по просьбе украинской стороны миссия МВФ согласовала изменение структуры выплат по программе и перенос финансирования на будущие периоды.
Контекст
МВФ уменьшил транш для Украины с 0,92 дол. до 0,4 млрд дол., что является техническим решением.
28 февраля сообщалось, что представители власти Украины и МВФ достигли договоренности на уровне экспертов по седьмому пересмотру программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Общий объем программы составляет около 15,5 млрд долларов.
20 февраля миссия МВФ начала работу в Киеве, представители фонда обсудят с украинской властью седьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF).