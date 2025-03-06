В НБУ оценили риски относительно неприемлемости решения о транше от МВФ на фоне ситуации с США

В Нацбанке не видят оснований для непринятия решения о выделении Украине транша от МВФ. В Украине был пройден очень конструктивный путь для того, чтобы седьмой пересмотр состоялся и программа дальше поддерживала макрофинансовую устойчивость страны. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный, передает УНН.

Пышный прокомментировал, какой риск, что решение о выделении транша со стороны правления МВФ может не быть принято из-за существенного роста неопределенности относительно помощи США.

Мы хорошо поработали с командой Международного валютного фонда в рамках той миссии, которая проходила на прошлой неделе. Вместе с командой правительства нам удалось достичь важного соглашения на уровне персонала. Оно было достигнуто и соответственно об этом было сообщено в пятницу - сказал Пышный.

Он отметил, что исходя из этой реальности в НБУ на сегодня оценивают дальнейшее возможное развитие событий.

Говорить о том, что на сегодня есть достаточно оснований, на наш взгляд, для пересмотра тех договоренностей, которые были достигнуты с нашей стороны, мы не видим. Однако мы понимаем, что какие-то определенные дискуссии, обсуждения могут состояться, если такая необходимость возникнет. Конечно, мы к этому будем готовы, но мы рассчитываем, что договоренности в рамках седьмого пересмотра приведут в результате к положительному решению Совета директоров МВФ - сказал Пышный.

Он отметил, что в Украине был пройден важный, очень конструктивный путь для того, чтобы седьмой пересмотр состоялся и программа дальше поддерживала макрофинансовую устойчивость Украины.

Это успешный проект, как для МВФ, так и для Украины - сказал глава Нацбанка.

Дополнение

20 февраля миссия МВФ начала работу в Киеве, представители фонда обсудят с украинской властью седьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF).

28 февраля сообщалось, что представители власти Украины и МВФ достигли договоренности на уровне экспертов относительно седьмого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Общий объем программы составляет около 15,5 млрд долларов.

МВФ уменьшил транш для Украины с 0,92 дол. до 0,4 млрд дол., что является техническим решением.

Глава НБУ Андрей Пышный сообщал, что уменьшение суммы транша от МВФ произошло после соответствующего обсуждения и по просьбе украинской стороны с учетом того, что на данный момент Украина имеет подтвержденные должным образом источники получения внешнего финансирования.