НБУ про прив'язку гривні до євро: аналізуємо, розглядаємо різні варіанти

Питання щодо переприв'язки курсу гривні до євро замість долара не знаходиться на виході. Нацбанк аналізує, розглядає різні варіанти й підходить до вирішення цього питання комплексно. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, передає УНН.

Пишний прокоментував, чи ситуація зі США не прискорила заходи щодо переприв'язки гривні з долара на євро.

"Почну з останнього питання щодо переприв'язки. Це питання комплексне. Так, чи інакше ми його обговорюємо з ринком. Рада оверсайту нещодавно це питання розглядала, дискутувала. Сказати, що це питання у нас знаходиться вже на виході - ні. Ми аналізуємо, розглядаємо різні варіанти й підходимо до вирішення цього питання саме комплексно", - сказав Пишний.

Довідка

Із 18 серпня 2023 року почала функціонувати Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків України.

Завданням Ради є опрацювання та обговорення питань, пов’язаних із визначенням, розрахунком та оприлюдненням ІГВР. Серед них:

⦁ оцінка репрезентативності ІГВР;

⦁ визначення та коригування методики ІГВР;

⦁ нагляд за системою внутрішнього контролю;

⦁ політика поводження з помилками;

⦁ розгляд результатів аудиту;

⦁ запобігання конфлікту інтересів;

⦁ розгляд претензій;

⦁ нагляд за контролем якості даних;

⦁ відповідність ІГВР принципам IOSCO.

Доповнення

В березні 2024 року Рада оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків повідомляла, що через збільшення обсягів валютних операцій в євро, незабаром може виникнути дискусія щодо переходу на прив'язки курсу гривні до євро замість долара.

13 лютого 2025 року голова НБУ Андрій Пишний стверджував, що на столі поки немає рішення про зміну курсоутворюючої валюти з долара на євро, але це питання перспективи.