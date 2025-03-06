НБУ о привязке гривны к евро: анализируем, рассматриваем различные варианты
Киев • УНН
Глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что вопрос перепривязки курса гривны к евро вместо доллара находится на стадии анализа. Нацбанк комплексно подходит к решению этого вопроса и обсуждает его с рынком.
Вопрос о перепривязке курса гривны к евро вместо доллара не находится на выходе. Нацбанк анализирует, рассматривает различные варианты и подходит к решению этого вопроса комплексно. Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга, передает УНН.
Пышный прокомментировал, не ускорила ли ситуация с США меры по перепривязке гривны с доллара на евро.
"Начну с последнего вопроса о пере привязке. Этот вопрос комплексный. Да, или иначе мы его обсуждаем с рынком. Совет оверсайта недавно рассматривал этот вопрос, дискутировал. Сказать, что этот вопрос у нас находится уже на выходе - нет. Мы анализируем, рассматриваем различные варианты и подходим к решению этого вопроса именно комплексно", - сказал Пышный.
Справка
С 18 августа 2023 года начала функционировать Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины.
Задачей Совета является обработка и обсуждение вопросов, связанных с определением, расчетом и опубликованием ИДВР. Среди них:
⦁ оценка репрезентативности ИДВР;
⦁ определение и корректировка методики ИДВР;
⦁ надзор за системой внутреннего контроля;
⦁ политика обращения с ошибками;
⦁ рассмотрение результатов аудита;
⦁ предотвращение конфликта интересов;
⦁ рассмотрение претензий;
⦁ надзор за контролем качества данных;
⦁ соответствие ИДВР принципам IOSCO.
Дополнение
В марте 2024 года Совет оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков сообщал, что из-за увеличения объемов валютных операций в евро, вскоре может возникнуть дискуссия о переходе на привязку курса гривны к евро вместо доллара.
13 февраля 2025 года глава НБУ Андрей Пышный утверждал, что на столе пока нет решения о смене курсообразующей валюты с доллара на евро, но этот вопрос перспективы.