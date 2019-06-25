НБУ прокомментировали возможный рост инфляции из-за банкноты в 1000 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Национальный банк Украины не ожидает ускорения инфляции в результате выпуска новых банкнот номиналом 1000 гривен и изъятия мелких монет номиналами 1, 2 и 5 копеек. Об этом сообщил журналистам председатель НБУ Яков Смолий во время брифинга, передает УНН.
"Что касается влияния на инфляцию, оптимизация банкнотно-монетного ряда никоим образом не влияет на инфляцию, так как это оптимизация банкнот и монет, а не увеличение в обращении тех или иных банкнот", - подчеркнул Смелый.
Как сообщал УНН, НБУ осенью введет в обращение новую купюру номиналом 1000 гривен.
Кроме того, монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года .
Напоминаем, весной в НБУ назвали купюры, которые чаще всего подделывали в прошлом году.