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НБУ прокомментировали возможный рост инфляции из-за банкноты в 1000 гривен

Киев • УНН

 • 12042 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Национальный банк Украины не ожидает ускорения инфляции в результате выпуска новых банкнот номиналом 1000 гривен и изъятия мелких монет номиналами 1, 2 и 5 копеек. Об этом сообщил журналистам председатель НБУ Яков Смолий во время брифинга, передает УНН.

НБУ прокомментировали возможный рост инфляции из-за банкноты в 1000 гривен

"Что касается влияния на инфляцию, оптимизация банкнотно-монетного ряда никоим образом не влияет на инфляцию, так как это оптимизация банкнот и монет, а не увеличение в обращении тех или иных банкнот", - подчеркнул Смелый.

Как сообщал УНН, НБУ осенью введет в обращение новую купюру номиналом 1000 гривен.

Кроме того, монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года .

Напоминаем, весной в НБУ назвали купюры, которые чаще всего подделывали в прошлом году.

Украинские Национальные Новости

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