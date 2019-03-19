У НБУ назвали купюри, які найчастіше підробляли минулого року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Найчастіше в обігу в Україні у 2018 році траплялися підроблені банкноти номіналом 500, 100, 50 і 200 гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національного банку України.
"99% вилучених з обігу підроблених банкнот гривні припадали на банкноти чотирьох номіналів:
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- 500 гривень (46% від загальної кількості вилучених підробок та 80% від їх загальної суми);
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- 100 гривень (27% та 9%);
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- 50 гривень (15% та 3%);
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- 200 гривень (11% та 8%)", - йдеться в повідомленні.
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При цьому, інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами від 1 до 20 гривень становили лише 1%.
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У фінрегуляторі зазначили, що за підсумками 2018 року зменшилася кількість підроблених банкнот номіналами:
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- 500 та 20 гривень – удвічі;
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- 50 гривень – на 25%.
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Однак зросла кількість вилучених підроблених банкнот номіналами:
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- 200 гривень – на 17%;
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- 100 гривень – на 13%.
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Як повідомляв УНН, минулого року в Україні на 30% знизилася кількість фальшивих гривень.