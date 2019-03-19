В НБУ назвали купюры, которые чаще всего подделывали в прошлом году

"99% изъятых из обращения поддельных банкнот гривны приходились на банкноты четырех номиналов:



500 гривен (46% от общего количества изъятых подделок и 80% от их общей суммы);



100 гривен (27% и 9%);



50 гривен (15% и 3%);



200 гривен (11% и 8%)", - говорится в сообщении.



При этом, другие изъяты из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составляли лишь 1%.

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В финрегулятором отметили, что по итогам 2018 года уменьшилось количество поддельных банкнот номиналами:



500 и 20 гривен - вдвое;



50 гривен - на 25%.



Однако возросло количество изъятых поддельных банкнот номиналами:



200 гривен - на 17%;



100 гривен - на 13%.



Как сообщал УНН, в прошлом году в Украине на 30% снизилось количество фальшивых гривен.