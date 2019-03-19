В НБУ назвали купюры, которые чаще всего подделывали в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Чаще всего в обороте в Украине в 2018 году случались поддельные банкноты номиналом 500, 100, 50 и 200 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
"99% изъятых из обращения поддельных банкнот гривны приходились на банкноты четырех номиналов:
-
- 500 гривен (46% от общего количества изъятых подделок и 80% от их общей суммы);
-
- 100 гривен (27% и 9%);
-
- 50 гривен (15% и 3%);
-
- 200 гривен (11% и 8%)", - говорится в сообщении.
-
При этом, другие изъяты из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составляли лишь 1%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НБУ рассказали, что делать с изношенными или сомнительными купюрами
В финрегулятором отметили, что по итогам 2018 года уменьшилось количество поддельных банкнот номиналами:
-
- 500 и 20 гривен - вдвое;
-
- 50 гривен - на 25%.
-
Однако возросло количество изъятых поддельных банкнот номиналами:
-
- 200 гривен - на 17%;
-
- 100 гривен - на 13%.
-
Как сообщал УНН, в прошлом году в Украине на 30% снизилось количество фальшивых гривен.