В Україні на 30% знизилася кількість фальшивих гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Національний банк України констатує зменшення у 2018 році кількості вилучених з обігу підроблених банкнот гривні на 30%. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
"Ситуація з вилучення підроблених банкнот національної та іноземної валюти в Україні є контрольованою та не має загрозливого характеру. Система захисту національної валюти знаходиться на одному рівні з системами захисту провідних валют світу. За підсумками минулого року порівняно з 2017 роком ми спостерігаємо навіть зниження кількості та суми підроблення банкнот гривні на 30% та 41% відповідно", – наголосив директор Департаменту грошового обігу Національного банку Віктор Зайвенко.
За даними фінрегулятора, кількість вилучених з обігу в банківській системі України підроблених банкнот гривні минулого року становила 0,00025% від загальної кількості готівки, що перебувала в грошовому обігу. Для порівняння, у 2017 році цей показник становив 0,00036%.
"Тобто на один мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2,5 шт. підробок (у 2017 році – 3,6 шт. підробок)", – уточнили у НБУ.
Нагадаємо, у НБУ розповіли, як відрізнити фальшиві гривні від справжніх.